Nareszcie weekend: Strefa Mocy, Truso Fest i wernisaż w Galerii EL

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

W dniach 28-30 czerwca na placu Katedralnym w Elblągu odbędzie się Strefa Mocy, czyli piknik rodzinny poświęcony rozwojowi osobistemu i duchowemu. Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Power Fest Pasłęk to piknik rodzinny z zawodami Strongman i zawodami Hobby Horse! Wydarzenie odbędzie się w Pasłęckim Parku Ekologicznym sobotę, 29 czerwca. Start godz. 14.

Ekipa TOnieMY wychodzi z piwnic, by nabrać trochę promieni słonecznych i poczuć letni wakacyjny klimat przy melodycznych i housowych dźwiękach. W sobotę w godz. 16-22, zapraszają wszystkich do wspólnej zabawy na dachu przystani z pięknym widokiem na rzekę Elbląg i starówkę.

Również w sobotę każdy chętny będzie mógł poczuć się jak wiking, uczestnicząc w imprezie pod hasłem Truso Fest. Muzeum Archeologiczno-Historyczne przygotowało szereg atrakcji, wśród nich rejsy wikińską łodzią, warsztaty i pokazy, wykłady czy pokazowe walki. Otwarta będzie też wystawa poświęcona osadzie Truso. Wstęp wolny, początek o godz. 12.

Night Riders zapraszają wszystkich miłośników motoryzacji na wielkie rozpoczęcie sezonu. Wydarzenie odbędzie się także w sobotę na parkingu przy górze Chrobrego w godz. 14-21.

Jeszcze w sobotę o godz. 18, odbędzie się wernisaż wystawy "Koniec Tytułów" Oskara Dawickiego w Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu. Kuratorką wystawy jest Emilia Orzechowska. Otwarciu towarzyszyć będzie wyjątkowy performance oraz koncert zespołu PROSZEK.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach.