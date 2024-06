Ekipa TOnieMY organizuje letnią imprezę na dachu

Ekipa TOnieMY wychodzi z piwnic, by nabrać trochę promieni słonecznych i poczuć letni wakacyjny klimat przy melodycznych i housowych dźwiękach. W sobotę, 29 czerwca w godz. 16-22, zapraszają wszystkich do wspólnej zabawy na dachu przystani z pięknym widokiem na rzekę Elbląg i stare miasto.

To doskonała okazja, by spędzić czas w gronie przyjaciół, tańczyć do ulubionych rytmów i cieszyć się urokami lata. Ekipa TnM zachęca wszystkich do udziału i wspólnego świętowania w niepowtarzalnej atmosferze. Nie przegapcie tego wyjątkowego wydarzenia!