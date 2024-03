Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Lubisz rysować, szkicować, a może bazgrać w szkolnych zeszytach? Koniecznie wpadnij na odbywające się w tym tygodniu zajęcia w Bibliotece Młodego Czytelnika Bulaj. W piątek (1 marca) o godz. 16:30 odbędzie się spotkanie skierowane do młodzieży 12+.

UKS Wikingowie zapraszają wszystkich miłośników hokeja na lodzie oraz entuzjastów sportów zimowych na emocjonujący Międzynarodowy Turniej Hokeja na Lodzie, który potrwa od soboty do niedzieli (2-3 marca) na Lodowisku Helena w Elblągu, dzięki gościnności MOSiR Elblag.

Muzyka, konkursy, zabawy, deski SUP, bar z przekąskami i bezalkoholowymi napojami. Już w sobotę (2 marca) w godz. 20-22 Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka rozbłyśnie kolorowymi barwami podczas dwugodzinnej imprezy na basenie. Bilety dostępne są już dostępne w kasie CRW Dolinka, warto się pospieszyć – liczba miejsc ograniczona.

Jeszcze w sobotę (2 marca) o godz. 12 w Bibliotece Elbląskiej odbędą się otwarty warsztaty literackie, organizowane przez Stowarzyszenie Alternatywni oraz Alternatywny Elbląski Klub Literacki. Organizatorzy zapraszają osoby chętne do rozwijania się w zakresie samodzielnego, twórczego pisania wierszy i prozy.

Filia biblioteczna Kostka zaprasza również w sobotę (2 marca), o godz. 13:30 na wernisaż wystawy „Ikona – okno ku wieczności” autorstwa Bernadety Grunwald, Anny Piekarskiej, Jadwigi Pruskiej, ks. Dariusza Lampkowskiego i Zenona Chrześcijańskiego. Wstęp wolny.

Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak powstawał film „Miś”, to czeka Was niebywała okazja poznania tej historii. Już w sobotę (2 marca) o godz. 18 Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zaprasza na spektakl „Miś. Początek” w reżyserii Julii Mark. Bilety do nabycia na stronie Teatru.

Parkrun zaprasza na cosobotnie spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się w sobotę o godz. 9 na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. Parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo się będzie działo również w sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.