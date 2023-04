Nareszcie weekend: Ultra Wysoczyzna i anioł nad Elblągiem

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Sobota (22 kwietnia)

Sobota w Elblągu i regionie minie pod znakiem imprezy Wójcik Meble Ultra Wysoczyzna. Na starcie na kilku dystansach stanie około tysiąca osób, które zmierzą się z malowniczymi i trudnymi trasami prowadzącymi przez Bażantarnię, Wysoczyznę Elbląską i Szwajcarię Próchnicką. Imprezie będą towarzyszyć prelekcje (już w piątek, 21 kwietnia) oraz atrakcje dla dzieci. Tych, którzy nie mogą wystartować, zapraszamy do kibicowania! Więcej szczegółów i program tutaj.

Na 22 kwietnia przypada "Sprzątanie Świata", które odbędzie się już po raz 30. W tym roku do wspólnego sprzątania fosy staromiejskiej zaprasza Partnerstwo „Zawodzie nie zawodzi”. Początek o godz. 10 na przystani Grupy Wodnej, przy ul. Wybrzeże Gdańskie 12.

O godz. 12.30, na Placu Dworcowym odbędzie się uroczyste odsłonięcie obrazu-instalacji pn. „Anioł nad Elblągiem”. To praca autorstwa Marie-Luise Salden (Salewska), artystki urodzonej w 1939 roku w Elblągu. Oficjalne odsłonięcie i przekazanie obrazu Miastu Elbląg zostanie poprzedzone miniaturą Teatru 3.5.

Wszyscy sportowcy w swoim życiu zrobili jedną rzecz: przyszli na pierwszy trening. Kajakarze z Silvant Kajak Elbląg chcą zachęcić młodych elblążan do spróbowania kajakarstwa, organizując na przystani dni otwarte. Start o godz. 10 w przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5.

Na kolejny koncert zaprasza Elbląska Orkiestra Kameralna. O godz. 19 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych wystąpi razem z dyplomantami Akademii Muzycznej w Gdańsku, którzy udowodnią, że marimba czy harfa w zestawieniu ze smyczkami to muzyczna uczta dla oczu i uszu. Repertuar? Rozmaity – z jednej strona klasyka reprezentowana m.in. przez utwór Mozarta, z drugiej kompozytorska współczesność dzięki twórczości Krzysztofa Jurczaka.

W ten weekend każdy będzie mógł wziąć udział w pierwszej rundzie Samochodowych Mistrzostw Okręgu. Takie niecodzienne, otwarte dla wszystkich, zawody samochodowe organizuje Automobilklub Elbląski. Na sobotnią rywalizację może zgłosić się każdy kierowca, który przyjedzie swoim samochodem.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na kwietniowe Twórcze Spotkania, gdzie czekają na nas warsztaty jak i oprowadzanie kuratorskie. Warsztaty kierowane są do osób dorosłych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

W ten weekend w Starym Polu odbędą się XII Wiosenne Targi Ogrodnicze. To doskonała okazja, by kupić krzewy, drzewka i wiele przedmiotów potrzebnych do ogródka, ogrodu czy na działkę. Targi będą czynne w godz. 10-17, a szczegóły znajdziecie tutaj.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo się również będzie działo w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.