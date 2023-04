Kajakarze zapraszają na przystań

Wszyscy sportowcy w swoim życiu zrobili jedną rzecz: przyszli na pierwszy trening. Kajakarze z Silvant Kajak Elbląg chcą zachęcić młodych elblążan do spróbowania kajakarstwa. Dlatego w najbliższą sobotę (22 kwietnia) organizują na przystani dni otwarte.

- Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Elbląga i nie tylko na kolejną edycję dni otwartych w naszym klubie UKS Silvant Kajak Elbląg. Będzie masa atrakcji, rozpoczynając od wyścigów reprezentantów Polski z naszego klubu. Będzie możliwość spróbowania swoich sił na kajaku turystycznym oraz sportowym, wspólnej przejażdżki z trenerami na motorówce. A na sam koniec planujemy wspólny grill wraz z trenerami i zawodnikami naszego klubu - mówił Adam Załuski, trener w UKS Silvant Kajak.

Elbląskie kajakarstwo wyrosło na najbardziej medalodajną dyscyplinę sportową w naszym mieście. Na przystani przy ul. Radomskiej 5 trenują reprezentanci Polski, a trenerzy mówią wprost: chcemy naszego zawodnika na igrzyskach olimpijskich. W klubie chcą też zwiększyć ilość trenujących dzieci. I właśnie temu mają służyć dni otwarte, które odbędą się w najbliższą sobotę.

- To jest przepiękny sport. Wymaga dużo poświeceń, bardzo ciężkiej pracy, ale bardzo łatwo się w nim zakochać. Jeżeli tylko ktoś kocha wodę, przyrodę, naturę, to jest to coś pięknego. Kajakarstwo niesamowicie rozwija muskulaturę, koordynację sportu, tak jak każdy sport wychowuje i uczy dyscypliny, zachowania fair play - mówiła Agnieszka Banaś, trenerka kajakarstwa.

- Będą trenerzy wraz z najlepszymi zawodnikami naszego klubu na czele z szykowanym na igrzyska olimpijskie Przemkiem Rojkiem. Będą reprezentanci Polski juniorów, juniorów młodszych oraz dzieci młodsze, które już osiągają pierwsze sukcesy. Zapraszamy dzieci w wieku 10 - 13 lat, które chciałyby zobaczyć na czym polega kajakarstwo - dodał Adam Załuski. - Myślę, że to dobra droga, żeby rozpocząć swoją przygodę ze sportem.

Termin: 22 kwietnia, godzina 10 - 14

Miejsce: przystań kajakowa przy ul. Radomskiej 5