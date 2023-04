„Anioł nad Elblągiem”. Symbol pokoju

W najbliższą sobotę (22 kwietnia) o godz. 12.30, na Placu Dworcowym odbędzie się uroczyste odsłonięcie obrazu-instalacji pn. „Anioł nad Elblągiem”. To praca autorstwa Marie-Luise Salden (Salewska), artystki urodzonej w 1939 roku w Elblągu.

Pani Marie-Luise Salden przyjęła chrzest w kościele p.w. NMP - obecnie Centrum Sztuki Galeria EL. W czasie wojny w wieku czterech lat opuściła Elbląg. Aktualnie mieszka w Niemczech, gdzie zajmuje się pracą artystyczną i edukacją muzealną. Mimo trudnej historii i wielu bolesnych wspomnień, Marie-Luise Salden czuje się emocjonalnie związana z Elblągiem i jego mieszkańcami, dlatego też pragnie przekazać w darze „swojemu miastu” dzieło, które ma dla niej wymiar symboliczny. Jego reprodukcja zostanie umieszczona na Placu Dworcowym w Elblągu.

Sama artystka wyjaśnia przekaz swojej pracy jako hołd złożony miastu Elbląg. Anioł widniejący na jej pracy oznacza pokój, przebaczenie, ochronę oraz miłość. Umiejscowienie obrazu na dworcu, nawiązuje do tych, którzy w wyniku działań wojennych opuścili miasto i do tych którzy chwilę później do niego przybyli, ale również do obecnej sytuacji migracyjnej, gdzie schronienia szukają uciekający przed wojną obywatele, sąsiadującej z Polską, Ukrainy. Dworce kolejowe są często pierwszym miejscem kontaktu z Nowym Domem – miastem i jego mieszkańcami.

Oficjalne odsłonięcie i przekazanie obrazu Miastu Elbląg zostanie poprzedzone miniaturą Teatru 3.5.

Serdecznie zapraszamy elblążanki i elblążan do spotkania z artystką i udziału w tym wydarzeniu!