Nareszcie weekend: złoto wikingów, chóralne kolędowanie i warsztaty

Czas rozpocząć wyczekiwany przez nas wszystkich weekend. Co się będzie działo w Elblągu? O tym tradycyjnie informujemy w piątkowe południe.

Piątek, 17 stycznia

Weekend warto rozpocząć od wizyty w Muzeum Archeologiczno-Historycznym (budynek Gimnazjum), gdzie o godz. 18 odbędzie się międzynarodowy wernisaż dwóch wystaw, które przybliżą tajemnice wikińskich skarbów i pozwolą zrozumieć fenomen tych niezwykłych znalezisk. Pierwsza z nich nosi tytuł „Złoto wikingów. Skarby a polityka od 1800 r.. Druga - „Srebro wikingów. Monety Orientu w skarbie z Truso”. Wstęp wolny, więcej o wystawie tutaj.

Miłośników muzyki na III Elbląskie Chóralne Kolędowanie zaprasza elbląski chór Cantata. O godz. 18 w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych usłyszymy koncert kolęd, pastorałek i utworów świątecznych. Wstęp wolny.

Sobota, 18 stycznia

Przed nami Dzień Babci i Dziadka, warto już kilka dni przed tym świętem zabrać swoją babcię i dziadka na spacer do parku. Najlepiej - parku Modrzewie, gdzie co sobotę o godz. 9 odbywa się parkrun. To już 196. edycja wydarzenia. Uczestnicy mogą przejść, przetruchtać, przebiec, wspólnie dystans 5 km. Najnowsza edycja jest właśnie poświęcona Dniu Babci i Dziadka. Organizatorzy zapraszają do bezpłatnego udziału także wnuki.

Po sportowych atrakcjach można wybrać się do Centrum Sztuki Galeria E:, gdzie w godz. 12-13.30 odbędą się warsztaty dla dzieci i dorosłych "Dlaczego sztuka? Odkryj świat abstrakcji". Na zajęcia obowiązują zapisy, więcej dowiecie się tutaj, a my uprzedzamy uczestników, by ubrali się na nie "w coś do ubrudzenia".

