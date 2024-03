Nasza dziennikarka nominowana do nagrody Local Press 2023

Anna Dawid otrzymała nominację w ogólnopolskim konkursie Local Press za cykl artykułów o Fundacji Dumni z Elbląga. Materiały naszej redakcyjnej koleżanki przedstawiają lokalny akcent ogólnopolskiej sprawy tzw. "Willi plus".

Na konkurs Stowarzyszenia Gazet Lokalnych Local Press wysyłane są z całego kraju teksty, zdjęcia i materiały wideo emitowane w mediach lokalnych. Nominacja cyklu Anny Dawid o Fundacji Dumni z Elbląga oznacza, że został uznany za jeden z sześciu najlepszych w konkursie w kategorii dziennikarstwo śledcze i interwencyjne.

Przypomnijmy. Zarejestrowana w kwietniu 2022 roku fundacja otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Nauki ponad 2 mln zł dotacji z przeznaczeniem „na zakup nieruchomości i wyposażenia”. Pieniądze pochodziły z programu pn. „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”. Tej wysokiej dotacji dla nowego podmiotu zaczęła przyglądać się wnikliwiej nasza redakcyjna koleżanka. Z czasem ta i wiele podobnych spraw w Polsce określona została mianem "Willi plus", szczegóły w niżej linkowanych tekstach.

- Dziennikarzowi lokalnemu jest bardzo trudno zająć się takimi sprawami, bo resztę innych rzeczy musi odłożyć na później. To cykl artykułów w kategorii dziennikarstwo śledcze, jest to dla mnie kategoria prestiżowa. W moim uznaniu, jako dziennikarki z 20-letnim stażem, jest to najtrudniejsza działka dziennikarska, dlatego traktuję nominację jako olbrzymie wyróżnienie. Chcę podkreślić, że nie jest to praca jednej osoby, tylko cały zespół mnie wspierał, chciałabym za to podziękować kolegom z redakcji. Bardzo się cieszę i myślę, że taka jest rola prasy lokalnej, tej najmniejszej, ale najważniejszej, bo będącej najbliżej mieszkańca. My naprawdę możemy patrzeć władzy na ręce, jak się okazuje także tej władzy z pierwszego szeregu rządu. To nie koniec tego serialu, będzie ciąg dalszy – zapowiada Anna Dawid.

Naszej redakcyjnej koleżance serdecznie gratulujemy. Jej teksty o fundacji Dumni z Elbląga to m.in.:

