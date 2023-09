Piszemy prawdę o Fundacji Dumni z Elbląga (Oświadczenie)

Po publikacji dotyczącej Fundacji Dumni z Elbląga, która ukazała się na naszych łamach 20 września, prezes fundacji Kamil Nowak zarzucił nam w swoim oświadczeniu wideo pisanie nieprawdy. Podkreślamy, że wszystkie opublikowane na portel.pl artykuły dotyczące „Fundacji Dumni z Elbląga”, a było już ich kilka, oparte są na dowodach i rzetelnie zebranym materiale dziennikarskim.

Druga kontrola poselska

20 września posłanka Lewicy Monika Falej przeprowadziła drugą kontrolę w Centrum Edukacyjnym Fundacji Dumni z Elbląga. Tym razem dotyczyła ona oświadczenia złożonego do Krajowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, w którym "Fundacja Dumni z Elbląga" jasno określiła, że nabędzie nieruchomość w Karczowiskach (za prawie 2,2 ml zł rządowej dotacji), by realizować w niej również cele związane z produkcją rolną. To było między innym podstawą wydania zgody na sprzedaż tej nieruchomość.

Kamila Nowaka nie spotkaliśmy tym razem na terenie posiadłości w Karczowiskach.

- Nie widać tutaj żadnej działalności rolniczej Fundacji. Zadaliśmy pytanie instytucji, która dała zgodę na sprzedaż tej nieruchomości rolnej, czy ma świadomości tego, że w tym miejscu nie jest prowadzona produkcja rolna. Na moje pismo w tej sprawie stwierdzono, że zostanie przeprowadzona kontrola. Mamy wrzesień, gdzie już wszyscy rolnicy świętowali swoje plony. Na żadnych z dożynek powiatowych pana Kamila Nowaka nie widziałam, ani także wyprodukowanych przez niego rolnych produktów. Nie ma żadnej produkcji rolnej, bałagan jest jeszcze większy, niż był poprzednio - mówiła po kontroli posłanka. - Jest to niedopuszczalna sytuacja związana z realizacją zadań powierzonych, zleconych przez instytucje publiczne. To marnotrawienie pieniędzy, ale myślę, że jest to działanie celowe, bo to jest uwłaszczanie się na mieniu publicznym za pieniądze publiczne przez kolegów funkcjonariuszy partyjnych PiS-u. Jestem zażenowana tym, co tu ponownie zobaczyłam. To jeden wielki przekręt. To willa plus, dotacja plus, no i uwłaszczenie plus. Będziemy się zastanawiać, kto to dostanie.- mówiła Monika Falej. Cały artykuł o kontroli poselskiej z 19 listopada można przeczytać w tym linku.

"Pani Anna Dawid prowadzi kampanię"

Po publikacji artykułu prezes fundacji Kamil Nowak zarzucił jego autorce Annie Dawid pisanie nieprawdy. Wydał także oświadczenie wideo. - Szanowni Państwo, pani Ania Dawid prowadzi kampanię polityczną razem z panią posłanką, która nie ma prawa robić u nas żadnych kontroli - mówił m.in w swoim oświadczeniu.

Chcemy podkreślić, że wszystkie artykuły dotyczące Fundacji Dumni z Elbląga napisane zostały zgodnie z rzemiosłem dziennikarskim, oparte są na dokumentach (w których posiadaniu jesteśmy) i relacjach świadków, do których udało nam się dotrzeć. Co więcej, prezes fundacji Kamil Nowak nigdy, mimo naszych próśb” nie okazał nam fundacyjnych dokumentów. Ostatni raz z prezesem Kamilem Nowakiem próbowaliśmy się skontaktować mailowo 7 sierpnia. Zadaliśmy wówczas dwa pytania: Czy udostępnił pan dokumenty Fundacji pani posłance Monice Falej, zgodnie z zapowiedzią? Jakie działania w ciągu minionego miesiąca (lipca) realizowała Fundacja? Pozostały one bez odpowiedzi.

Przypomnijmy, że podczas pierwszej kontroli poselskiej Moniki Falej, która miała miejsca 22 czerwca, prezes Fundacji Dumni z Elbląga nie okazał żadnych fundacyjnych dokumentów. Nie zrobił tego zresztą do dziś. Sprawa „Fundacji Dumni z Elbląga” trafiła do Najwyższej Izby Kontroli oraz prokuratury.

Przypomnijmy również, że Fundacja Dumni z Elbląga została zarejestrowana została w kwietniu 2022 roku. Jej fundusz założycielski to 1000 zł. Fundatorem jest młody działacz partyjny (Andrzej Brzozowski-Oleksiak - red.) z Warszawy, niemający żadnego związku z Elblągiem. Już w kwietniu 2022 roku fundacja otrzymała dotację z Ministerstwa Edukacji w wysokości 2 mln 186 tys. rządowej dotacji okazałą posiadłość o powierzchni 2,6 hektara z dwoma domami, tarasem, wiatą na trzy auta, garażem, domkiem pszczelarza, stawami oraz lasem w Karczowiskach Górnych. W marcu tego roku Fundacja otrzymała kolejną ministerialną dotację: 615 tys. zł z programu Fundusz Młodzieżowy.

Anna Dawid, autorka

Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl