Nerwowo się zachowywał – miał przy sobie narkotyki

Policyjny patrol prewencji zatrzymał 52-latka, który miał przy sobie zawiniątko z narkotykami. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Odpowie teraz za posiadanie narkotyków. Może mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Zdarzenie miało miejsce wczoraj (6 lutego) około godz. 22 przy ul. Wyspiańskiego. Tam w jednej z klatek schodowych policjanci zauważyli mężczyznę, który na ich widok zaczął się nerwowo zachowywać. Funkcjonariusze wylegitymowali go. W kieszeni jego bluzy znaleziono plastykowy pojemnik z roślinnym suszem o zapachu marihuany. 52-latek został zatrzymany. Użyty tester narkotykowy potwierdził, iż jest to marihuana. Mężczyzna odpowie teraz za posiadanie narkotyku. Może mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.