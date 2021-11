Nie chcą nowej drogi pod oknami

Do naszej redakcji zgłaszają się mieszkańcy budynków przy ul. Legionów i Częstochowskiej zaniepokojeni planami budowy drogi, która ma połączyć obie ulice. - Nowa droga będzie przebiegać tuż pod naszymi oknami. Gdy kupowaliśmy mieszkanie, które jest jeszcze w budowie, deweloper nie poinformował nas o takich planach, a przecież powinno być to ujęte w prospekcie inwestycji– twierdzi jeden z naszych Czytelników.

- Nabywcy mieszkań w Koronie 2 (budynek przy ul. Częstochowskiej – red.) w ustawowo obowiązkowym prospekcji informacyjnym zostali poinformowani przez dewelopera, że w promieniu kilometra będzie realizowana jedynie modernizacja ulicy Fromborskiej, nie ma wzmianki o nowej drodze – napisał do nas pan Grzegorz, jeden z mieszkańców. - Umowę podpisałem w kwietniu 2021, a w październiku z portEl.pl dowiaduję się, że ma być budowana droga pod naszymi oknami. Deweloper powołuje się na pismo z Urzędu Miejskiego o planowanych inwestycjach drogowych. Pytanie, gdzie powstały zaniedbania: w urzędzie czy jednak deweloper nie zaktualizował na czas prospektu informacyjnego. Informacja w prospekcie była z czerwca 2020 r.- pyta pan Grzegorz.

Deweloper nie czuje się winny

Mieszkania w budynku Korona 2 buduje spółka TJ Group. Jej przedstawiciel Mateusz Purcha w odpowiedzi na nasze pytania napisał, że w prospekcie informacyjnym przedstawianym klientom „opisane jest przeznaczenie działek będących w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, w tym działki która ma przeznaczenie drogowe. Dodatkowo do prospektu informacyjnego załączamy projekt zagospodarowania terenu, na którym zaznaczony jest planowany przebieg drogi”.

Przedstawiciel TJ Group tłumaczy, że deweloper wystąpił 10 czerwca 2020 roku do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o informacje dotyczące planowanych inwestycji drogowych w promieniu 1 km od Korony 2, do czego zobowiązują go przepisy. W odpowiedzi nie było informacji o budowie łącznika między ul. Legionów i Częstochowską.

„Urząd Miejski informuje, że zgodnie z obecnie opracowywanymi planami, w tym wieloletnią prognozą finansową na lata 2020-2034, w obrębie 1 km od wskazanych działek planowana jest realizacja następującej inwestycji drogowej: przebudowa ul. Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką” - informowali urzędnicy.

- W związku z tym, że miasto powołało się na wieloletnią prognozę finansową, deweloper nie miał podstaw ku temu, żeby nie wierzyć w zasadność pisma przekazanego przez Urząd. Niemniej, mając na względzie to, że stawiamy na transparentność transakcji, mimo wysuwanych zarzutów, wysłaliśmy pismo do Urzędu Miejskiego z prośbą o ponowną informację na temat planowanych bądź realizowanych inwestycji w promieniu 1 km od naszej inwestycji – dodaje Mateusz Purcha.

Tymczasem do naszej redakcji zgłaszają się kolejni mieszkańcy ul. Legionów i Częstochowskiej zaniepokojeni planami budowy drogi.

- Decydując się na kupno mieszkania, kierowałem się ograniczeniem natężenia hałasu, dlatego wybrałem mieszkanie w najdalszej klatce od ulicy Królewieckiej. Teraz dowiaduję się że mam mieć nową drogę pod oknem – mówi jeden z Czytelników. - Przecież drogę łączącą ul. Częstochowską z Legionów można równie dobrze można poprowadzić obok kościoła, bezpośrednio do ronda Obrońców Birczy, by była jak najmniej uciążliwa pod względem hałasu – proponuje pan Grzegorz.

Co na to miasto?

Z pisma wiceprezydenta Janusz Nowaka, przesłanego w odpowiedzi na nasze pytania, wynika że władze miasta nie zmienią swoich planów. Już ogłosiły przetarg na dokumentację nowej drogi i przymierzają się do sprzedaży kolejnych działek pod budowę mieszkań na tym terenie. Droga jest też ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

- Głównym zadaniem planowanej drogi łączącej ul. Częstochowską z Legionów poza zapewnieniem dostępu do do działek miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jest poprawa dostępu do dróg publicznych dla mieszkańców istniejących i planowanych budynków mieszkalnych. Dodatkowe połączenie istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej w obszarze ul. Legionów będzie miało charakter lokalny, pozwoli też na lepsze skomunikowanie tych terenów dla służb ratowniczych – napisał Janusz Nowak.

Wiceprezydent dodał, że koszt sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ma pokryć... deweloper, budujący Koronę 2, a sama budowa ma być współfinansowana przez firmę, która kupi kolejne działki w tym obszarze.

- Na chwilę obecną nie jest znany termin realizacji przedmiotowej drogi, nie są podjęte żadne szczegółowe ustalenia w tym zakresie oraz nie ma w budżecie miasta zabezpieczonych środków na ten cel – dodaje wiceprezydent Nowak, potwierdzając że w informacji do dewelopera urzędnicy nie wspomnieli o planach budowy łącznika między ul. Legionów a Częstochowską, ponieważ „informacje podawane przez Urząd Miejski, związane z planowanymi inwestycjami, odnoszą się jedynie do zadań, na które w danym momencie miasto ma zabezpieczone środki finansowe, a zadanie to jest ujęte w obowiązujących założeniach budżetowych zatwierdzonych przez Radę Miejską. Jednocześnie, przy udzieleniu przedmiotowej informacji, wskazane zostały linki do stron internetowych z danymi dotyczącymi planowanego przeznaczenia terenów i działek przyległych do inwestycji „Korona 2” wynikających z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz rejestrach wniosków pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń do organu architekoniczno-budowlanego”.

Wiceprezydent Janusz Nowak stwierdził także, że miasto nie planuje budowy łącznika między Częstochowską a Legionów, który mógłby przebiegać bliżej kościoła przy ul. Częstochowskiej i prowadzić do ronda Obrońców Birczy.

- Aktualnie trwa procedura zmiany planu miejscowego w tym obszarze. Mając na uwadze fakt, że obszar ten stanowi własność prywatną, miasto nie rozważa budowy drogi w tej lokalizacji – dodał Janusz Nowak.