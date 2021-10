Nie chcę umierać za Ziobrę (w żadnym trybie)

Ręka do góry, kto odczuł dobrodziejstwa reformy sądownictwa w wykonaniu wybitnego polskiego prawnika Zbigniewa Ziobry?! Może sądy są bardziej sprawne, wydają szybsze i bardziej sprawiedliwe wyroki?! Może sędziowie mniej kradną kiełbasę, wiertarki i co oni tam jeszcze sobie upodobali?!

Nie sądzę żeby cokolwiek w tej materii się zmieniło, poza tym, że i tak skandalicznie długie postępowania przed polskimi sądami, wydłużyły się jeszcze bardziej. Ten stan rzeczy tak bardzo frustruje prokuratorów, że ostatnio w wyrazie protestu jeden z nich wystąpił publicznie bez togi i w ogóle bez niczego. Dodatkowe miesiące i lata spędzone na sali sądowej, to w zasadzie jedyna różnica, jaką przeciętny Kowalski mógł odczuć po sześciu latach reform, jeśli miał pecha trafić przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Udowodniliśmy wszystkim w Europie i poza nią, że jesteśmy w stanie podnieść się z kolan i w suwerenny sposób stworzyć takie sądownictwo, które nie dość, że źle działa, to jeszcze jego niezależność od polityków jest kwestionowana od Waszyngtonu po Brukselę.

Niemal cały świat, no może poza wiodącymi demokracjami takimi jak Rosja i Chiny, podaje w wątpliwość prawidłowość powołań sędziowskich dokonanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. A przecież, gdyby ci wszyscy, co tak ochoczo napadają na nasz kraj, posłuchaliby TVP Info, to wiedzieliby, że w takiej Hiszpanii czy Niemczech, to jest dopiero prawdziwe upolitycznienie sędziów. No ale Unia Europejska ze wszystkich 27 krajów uwzięła się właśnie na nas i naszych bratanków od szabli i od szklanki. Nie lubią nas i tyle. Pewnie na złość za nierespektowanie wyroków TSUE odetną nas od unijnej kasy. Przez chwilę nawet się zmartwiłem, ale na szczęście premier Morawiecki i prezes NBP pospieszyli z informacją, że nasza sytuacja gospodarcza nigdy nie była tak dobra i kasy mamy jak lodu. Niech sobie więc Bruksela te unijne srebrniki wsadzi w nos. Najwyraźniej system bankowy nie nadąża z przelewami dla ratowników medycznych, nauczycieli czy pielęgniarek, bo zupełnie bez sensu protestują, jakby nie wiedzieli, że budżet cierpi ostatnio na chroniczną nadwyżkę, a minister finansów nie wie, co z gotówką robić.

No może wystarczy tych szyderstw. Tak poważnie, to jeśliby zbilansować zyski i straty wynikające z reformy sądownictwa, to po jednej stronie mamy chaos prawny, totalną zapaść wizerunkową w całym cywilizowanym świecie, wspomniane wyżej wydłużenie postępowań sądowych i realną groźbę utraty jakiejś części unijnych pieniędzy, a po stronie zysków nomen omen Zero. Trudno się oprzeć wrażeniu, że cała ta sądownicza hucpa może służyć wyłącznie zabezpieczeniu na wypadek, gdyby suweren wykazał się czarną niewdzięcznością za wszystkie dobrodziejstwa, jakie go ze strony PiS-u spotkały. Trybunał Konstytucyjny, pod kierownictwem niezawisłej magister Przyłębskiej orzeknie wtedy nieważność wyborów i zarządzi jakże ulubioną przez PiS reasumpcję. I takiej właśnie reformy, odwołując się do naszego patriotyzmu i bredząc coś o obronie suwerenności, politycy partii rządzącej każą nam bronić jak niepodległości.

Obie strony politycznego sporu wytaczają najcięższe prawnicze działa i ostrzeliwują się argumentami, których przeciętny obywatel z reguły nie rozumie. Wystarczy jednak zadać sobie pytanie, po jakie licho upierać się przy reformie, która nie przynosi żadnych korzyści, a straty są ewidentne?! Kilka miesięcy temu Janusz Kowalski, polityk Solidarnej Polski zakrzyczał przy okazji negocjowania unijnego funduszu odbudowy "VETO albo ŚMIERĆ! Bronimy polskiej suwerenności!". Weta nie było, ten polityk cieszy się szczęśliwie dobrym zdrowiem, a ja zapewniam, że podobnie jak on, za szkodliwe dla Polski reformy pana Ziobry umierać nie zamierzam.