Piątkowe (17.09) posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych zdominował temat pandemii COVID 19. - To szczepienia są podstawą do opanowania pandemii. Niestety, ludzie nie zgłaszają się już, my naprawdę nie mamy już kogo szczepić – mówiła Celina Dziuba z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Elblągu, podczas posiedzenia komisji.

Jednym z punków posiedzenia komisji był raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Elbląga w 2020 roku.

- Łącznie przeprowadziliśmy 5527 wywiadów epidemiologicznych wśród mieszkańców Elbląga, w tym dotyczących SARS CoV-2 4982. Trudno podać nam wiarygodny obraz zachorowań na inne choroby niż COVID i porównać go z 2019 rokiem, ponieważ mieliśmy lockdown, dzieci nie uczęszczały do szkół, nie było rozprzestrzeniania się wirusów i bakterii. Nie było też diagnostyki, takiej jak w latach poprzednich, mieszkańcy nie zgłaszali się do lekarzy. Uogólniając sytuacja zdrowotna jest w Elblągu dobra, nie mieliśmy zakażeń meningokokowych, pneumokokowych i posocznic. Nie wystąpiły też poważne problemy z jakością wody - mówiła Celina Dziuba z elbląskiego Sanepidu.

Radni dopytywali przede wszystkim o sytuację w mieście związaną z epidemią koronawirusa. - Jakie warunki muszą być spełnione, żeby się ona zakończyła - pytał Krzysztof Konert, przewodniczący komisji. - Epidemia skończyłaby się bardzo szybko, gdyby społeczeństwo było zdyscyplinowane. Niestety, widzimy rozprężenie: mieszkańcy nie noszą maseczek w sklepach. Dobrze by było, aby zaszczepione zostały dzieci powyżej 12 roku życia i młodzież. Wówczas nie byłoby problemu z epidemią. Udowodnione zostało, że choruje ponownie około 1 procent osób zaszczepionych, te zachorowania są wówczas bardzo łagodne, mają formę infekcji, a pacjenci nie trafiają do szpitali. Na terenie naszego powiatu mamy zaszczepionych 49 procent populacji, to mało. Trzeba zbliżyć się do 90 procent, abyśmy nie mieli problemu z epidemią - wyjaśniała Celina Dziuba.

Celina Dziuba posłużyła się również przykładem takich chorób jak świnka czy różyczka, "o których dzięki szczepieniom nikt już nie pamięta".

Radny Marek Osik dopytywał, jak wygląda sytuacja ze szczepieniami przeciw COVID w województwie warmińsko-mazurskim.

- Nasze województwo oscyluje na granicy 50 procent wyszczepialności. Powiat elbląski jest na dobrym poziomie jeśli chodzi o dzieci i młodzież, ponieważ tu jesteśmy wiodący w województwie. Natomiast nie ma chętnych do szczepień, a "złą robotę" robią nam tutaj ruchy antyszczepionkowe. Wymyślają najróżniejsze historie, fake newsy i ludzie nie zgłaszają się na szczepienia. My naprawdę nie mamy już kogo szczepić. Nie chcę mówić tutaj o formach przymuszania, ale warto by było zachęcić do szczepień, a szczególnie nauczycieli. Gdyby zaszczepili się nauczyciele, dzieci i młodzież to epidemii by nie było..

- Trzeba też podkreślić, że dzieci, które są zaszczepione nie przechodzą kwarantanny – mówiła Celina Dziuba.

Wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak, który również uczestniczył w posiedzeniu komisji, podkreślił, że nasze miasto pod względem wyszczepialności "nie odstaje w żaden sposób od tego, co dzieje się w tym zakresie w kraju".

- Zainteresowanie szczepieniami w szkołach jest znikome. Sporo dzieci zostało zaszczepionych przed wakacjami, a wynikało to między innymi z planowanych przez ich rodziców wyjazdów wakacyjnych. Powiedzmy szczerze, że zaszczepione zostały dzieci tych rodziców, którzy uważają, że szczepienia są potrzebne i konieczne. Niestety, już pojawiły się przypadki koronawirusa w trzech naszych szkołach u nauczycieli i w jednym przypadku u ucznia – mówił Janusz Nowak.