  Nie musisz dłużej żyć z bólem!

Reumatologia to dziedzina medycyny pomagająca ludziom w każdym wieku. Specjaliści reumatologii diagnozują i leczą jednostki chorobowe często mylone przez innych lekarzy z chorobą zwyrodnieniową stawów lub schorzeniami ortopedycznymi. Przy ulicy Topolowej powstała nowa prywatna Przychodnia Reumatologiczna i Leczenia Osteoporozy. Skorzystaj z porady specjalisty już dziś! Zobacz zdjęcia.

Nieleczone schorzenia reumatologiczne powodują znaczną degradację funkcji ruchowych, co w konsekwencji znacząco ogranicza lub eliminuje chorego z aktywności zawodowej, społecznej i rodzinnej.

Brak rozpoznania i leczenia zapalenia stawów i tkanek, może doprowadzić do trwałych uszkodzeń układu nerwowego, płuc, serca czy nerek.

Jakie są wskazania do wizyty w gabinecie reumatologicznym?

Często pierwsze objawy chorób reumatologicznych są niespecyficzne. Początkowo występują pod postacią chronicznego zmęczenia, ogólnego osłabienia, często chudnięcia.

W nieleczonym aktywnym przebiegu chorób reumatologicznych mogą pojawić się bardzo znaczne nieprawidłowości w morfologii krwi osoby chorej i w takiej sytuacji pacjenci są podejrzewani przez swoich lekarzy rodzinnych nawet o choroby nowotworowe. Po wdrożonym leczeniu w gabinecie reumatologicznym parametry krwi szybko wracają do normy, a pacjent do aktywności. Inne symptomy chorób reumatologicznych to zmiany łuszczycowe na skórze, w tym często na skórze głowy i dużych stawach jak kolana i łokcie, zmiany na płytkach paznokci takie jak: plamy olejowe, naparstkowanie, zapalenie przyczepów ścięgnistych czy zapalenie wszystkich tkanek okołostawowych i stawów jednego palca- tzw. palec „kiełbaskowaty”. Objawami, które wskazują na chorobę reumatologiczną jest także ograniczenie ruchomości stawów, sztywność poranna trwająca czasami nawet do kilku godzin, bóle i obrzęki stawowe.

fot. Agnieszka Karaś

Choroby reumatyczne są drugą co do częstości, po chorobach układu krążenia, przyczyną rent inwalidzkich. Statystyki pokazują, że pacjent reumatologiczny w przeważającym procencie to pacjent również kardiologiczny i na odwrót.

Jak należy przygotować się do wizyty?

Pacjent powinien w ramach swoich możliwości wykonać i dostarczyć na pierwszą wizytę następujące oznaczenia z krwi: morfologia, jonogram, lipidogram, CRP, AST, ALT, GGTP, RF, anty-CCP, poziom witaminy D. Na niektóre z wymienionych wyników można uzyskać skierowanie u lekarza rodzinnego i wykonać badania bezpłatnie. W późniejszym etapie leczenia czasami jest konieczna diagnostyka rozszerzona np. oznaczenie HLA-B27, anty-dsDNA, anty-SS-A/Ro itd. wykonanie kapilaroskopii, USG stawów drobnych rąk, densytometrii. Pacjent, o ile to tylko możliwe, powinien przynieść na wizytę całą swoją przeszłą dokumentację medyczne np. karty pobytu szpitalnego, wyniki wykonanych w przeszłości badań radiologicznych itd.

Jakie usługi są świadczone placówce, jaka jest odpłatność i termin oczekiwania?

W gabinecie reumatologicznym i leczenia osteoporozy wizyty są odpłatne. Koszt każdej wizyty to 150zł. O ile zachodzi potrzeba podania pacjentowi leków dostawowo, dożylnie lub domięśniowo, jest to dodatkowo płatne. Gabinet posiada umowę z NFZ na wystawianie recept refundowanych, dzięki temu pacjentom przysługuje refundacja za leki w aptece. W gabinecie wystawia się rutynowo skierowania na badania diagnostyczne, zwolnienia lekarskie, zaświadczenia o stanie zdrowia, wnioski o rentę jak i skierowania do szpitala. W chwili obecnej terminy oczekiwania na wizytę zazwyczaj nie przekraczają kilku dni, jednak ze względu na bardzo duże i stale rosnące zainteresowanie czas oczekiwania może chwilowo ulec wydłużeniu. Zachęcamy do skorzystania z informacji telefonicznej pod numerem 608- 20 -20- 21 lub 55 649 10 10.

Czym różni się Państwa placówka od innych?

W naszej placówce poza standardową opieką pacjenci mają unikalną szansę na uzyskanie nowoczesnego i bezpłatnego leczenia. Istnieje możliwość zakwalifikowania się do jednego z prowadzonych w placówce programów lekowych. Pacjent spełniający kryteria i pomyślnie zakwalifikowany może uzyskać nieodpłatnie leczenie biologiczne, którego normalny rynkowy koszt dla jednego pacjenta waha się od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych w skali roku. Pacjent uczestniczący w programie nie płaci za wizyty w gabinecie, nie płaci za leki, a koszty dojazdu na wizyty są mu zwracane. Obecnie trwa nabór pacjentów z:

1. Reumatoidalnym zapaleniem stawów

2. Łuszczycowym zapaleniem stawów

3. Zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa

4. Toczniem

5. Zespołem Sjögrena

