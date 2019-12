Nie odurza, nie uzależnia, a przynosi ulgę

Choć medycyna wykorzystywała je od starożytności, to przez jakiś czas były zapomniane. Obecnie konopie siewne przeżywają renesans i święcą triumfy, a wszystko to za sprawą substancji zwanej CBD, która jest z nich pozyskiwana. Całkowicie bezpieczna, naturalna oraz pełna właściwości prozdrowotnych szturmem zdobyła rynek – nic dziwnego, gdyż lista zalet CBD jest długa. W sklepie Zdrowe Konopie przy ul. Rybackiej 31A znajdziecie pełną ofertę produktów, które zawierają ten cenny składnik.

Kannabidiol, nazywany CBD, to substancja naturalnie występująca w konopiach. Nie odurza i nie uzależnia, za to wykazuje szereg właściwości prozdrowotnych, m.in. działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, łagodzi objawy zapalenia stawów, obniża poziom cukru we krwi, zwalcza nudności i wymioty, wzmacnia odporność, obniża poziom stresu czy głód nikotynowy, redukuje uczucie przygnębienia. Doskonale działa na skórę oraz na włosy – pomaga leczyć trądzik i łuszczycę, spowalnia proces starzenia się. Warto zaznaczyć, że certyfikowane produkty z zawartością CBD nie powodują żadnych skutków ubocznych.

Zdrowe Konopie to miejsce, w którym dowiesz się wszystkiego na temat właściwości tej cennej substancji oraz dobierzesz odpowiednie dla siebie produkty. Sklep został otwarty rok temu i od początku stawia na najwyższą jakość oraz naturalne pochodzenie tego, co oferuje. Znajdziesz tam olejki z zawartością CBD, susz konopny CBD do waporyzacji (metoda inhalacji, która uwalnia całe spektrum kannabinoidów, w tym CBD, przez odparowywanie, dzięki czemu nie pojawiają się substancje smoliste tak, jak w przypadku spalania), a także słodycze, herbaty, oleje i nasiona konopne. W sklepie Zdrowie Konopie przy ul. Rybackiej 31A dostępna jest także cała gama hipoalergicznych kosmetyków konopnych: kremów, emulsji, szamponów, a także maści oraz żeli, w tym tych, które uśmierzają bóle reumatyczne. Zobacz więcej zdjęć.

Wszystkie produkty oparte są na konopiach pochodzących z certyfikowanych upraw, cały asortyment jest całkowicie legalny oraz bezpieczny dla użytkownika. Więcej informacji oraz szczegółów na stronie www.zdrowe-konopie.pl.

Uwaga! Warto odwiedzić sklep Zdrowe Konopie jeszcze przed świętami. To właśnie teraz macie okazję skomponować unikalny zestaw w atrakcyjnej cenie, z najwyższej jakości produktami. Możecie to zrobić samodzielnie albo w tej kwestii zaufać sprzedawcy, który pomoże wybrać to, co będzie najlepsze. To idealny podarunek dla najbliższych, na urodziny, imieniny czy na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.

Zdrowe Konopie

ul. Rybacka 31A

794 931 833

Godziny otwarcia:

Pon. - pt. 10-18

Sobota 10-14

-----------Art. sponsorowany-----------