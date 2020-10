Nie przyznaje się do zabicia psa

(fot. archiwum portEl.pl)

19-latek, podejrzany o zabicie psa i wyrzucenie go w worku w okolice Kanału Elbląskiego, nie przyznaje się do winy. Prokuratura zleciła sekcję zwłok zwierzęcia, by ustalić, co było przyczyną śmierci. Zastosowała wobec 19-latka m.in. poręczenie majątkowe i dozór policyjny.

Ta sprawa wstrząsnęła opinią publiczną. 10 października w okolicy pochylni Oleśnica pod Pasłękiem znaleziono worki, związane sznurkiem, w które zawinięty był 6-miesięczny pies. Policjanci odnaleźli jego właściciela – 19-letniego mężczyznę, któremu postawiono zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem, co miało doprowadzić do śmierci psa. Za taki czyn może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności. - Mężczyzna został przesłuchany. Nie przyznaje się do zabicia psa – mówi Grażyna Jewusiak, prokurator rejonowy w Elblągu. - W tej sprawie została zlecona sekcja zwłok zwierzęcia, która odpowie na pytanie o przyczynę śmierci zwierzęcia. Jej wyniki powinniśmy poznać w ciągu miesiąca. Prokuratura zastosowała wobec podejrzanego 19-latka poręczenie majątkowe w wysokości 3 tysięcy złotych, dozór policyjny oraz zakazała mężczyźnie opieki nad jakimikolwiek zwierzętami. Do sprawy wrócimy.

RG