Nie spisałaś/eś się jeszcze przez internet?

W najbliższym czasie ze specjalnego numeru telefonu może zadzwonić do Ciebie rachmistrz. Poprosi Cię o wspólne wypełnienie ankiety Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przez telefon.

Rozpoczyna się kolejny etap Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Zgodnie z zapowiedziami teraz do akcji włączyli się rachmistrzowie spisowi, którzy zajmą się zbieraniem odpowiedzi na pytania ankietowe telefonicznie.

Sprawdź, z jakiego numeru dzwoni rachmistrz

Ze względu na pandemię rachmistrzowie będą kontaktować się wyłącznie przez telefon. Będą dzwonić ze specjalnych numerów telefonów:

22/ 828 88 88

22/ 279 99 99

Rachmistrz nie ma prawa dzwonić, jeśli dana osoba spisała się już wcześniej przez internet albo infolinię spisową.

Każdy rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator, a jego tożsamość można łatwo sprawdzić na infolinii spisowej - pod numerem 22 279 99 99, a także poprzez aplikację dostępną na stronie rachmistrz.stat.gov.pl. Po weryfikacji rachmistrza i zyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, trzeba mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych osobowych.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna.

Na rachmistrza nałożony jest obowiązek przestrzegania tajemnicy statystycznej. Ankieter zna istotę tajemnicy statystycznej i sankcje za jej niedotrzymanie.

Nadal można samodzielnie spisać się przez internet na stronie www.spis.gov.pl.

Jak chronić się przed potencjalnymi oszustami?

Podczas ankiety rachmistrz w nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej.

Rachmistrz nie zbiera pieniędzy i nie prosi o dokonanie żadnej wpłaty na rachunek bankowy, nie pyta także o numer Państwa konta.

Takich pytań nie ma w formularzu spisowym. Jeśli osoba dzwoniąca chce uzyskać takie informacje, może to wskazywać na próbę wyłudzenia danych.

Wszelkie próby podszywania się pod rachmistrzów prosimy zgłaszać na numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki policji.

Ze względu na pandemię rachmistrzowie w żadnym wypadku nie zapukają do twoich drzwi wywiady bezpośrednie nie będą przeprowadzane do odwołania.

Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów, mogą być oszustami, dlatego każdy przypadek tego typu również należy zgłosić na policję.

Czas trwania spisu

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpoczął się 1 kwietnia br.

Udział w spisie jest obowiązkowy, co określa „Ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021”. Czas na dopełnienie formalności związanych ze spisem powszechnym minie 30 września tego roku.