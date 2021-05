\"Nie tędy droga\". Zbierali podpisy przeciwko budowie ulicy Wschodniej

Plany władz miasta budowy ulicy Wschodniej, projektowanej między Górą Chrobrego a Bażantarnią, budzą emocje wśród mieszkańców. W niedzielę (9.05) od godz. 10 w Bażantarni zbierano podpisy pod petycją przeciwko jej budowie w tej lokalizacji. Zdjęcia.

Przypomnijmy, że władze miasta pozyskały 7,2 mln złotych z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na pierwszy etap drogi prowadzącej od ul. Łęczyckiej do wysokości leśniczówki Dębica (ma w sumie kosztować 11 mln zł), Drugi etap – zgodnie z projektem – ma przebiegać między Górą Chrobrego a Bażantarnią z wylotem w ul. Sybiraków niedaleko dużej polany. W Internecie trwa zbiórka pod petycją, której autorzy domagają się przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przebiegu trasy. W niedzielę podpisy "przeciwko budowie Obwodnicy Wschodniej" zbierano również na polanie przy wiatach w Bażantarni.

- Są to piękne zielone tereny, znam je od dziecka. Już "za małolata" tutaj biegałem, takiego drugiego lasu nie ma w Elblągu, nie można go niszczyć, niweczyć. Odzew ze strony władz musi być, nie wolno nam elblążanom tej sprawy odpuścić. Nie powinniśmy się temu biernie przyglądać, bierność oznacza przyzwolenie - mówi pan Zbigniew, elblążanin, który podpisał petycję w niedzielę.

- Kocham las, kocham zieleń. Szkoda niszczyć Bażantarnię. Jak tak można? Ten las ma setki lat. Do Bażantarni przychodziłam jeszcze z moimi dziećmi, to było już 50 lat temu. Takich zielonych miejsc nie jest w Elblągu zbyt dużo. Szanujmy je. "Nie tędy droga", dosłownie, tak jak to hasło z transparentu - dodaje pani Monika, elblążanka.

Pan Adam, który od lat biega w Bażantarni, również podpisała petycję przeciwko budowie Wschodniej w lokalizacji proponowanej przez władze miasta. - Zawsze wszystko można zmienić, tę decyzję władz również. Nie ma rzeczy niemożliwych. Bażantarnia to są zielone płuca Elbląga, biegam tutaj od lat i będą to robił do końca mojego życia, do czasu, aż zdrowie mi pozwoli. Planowana obwodnica z pewnością zmieni charakter tego miejsca, na gorszy. Ne będzie już tutaj tak cicho i spokojnie - mówi pan Adam z Elbląga, który również podpisał petycję.

Inicjatorką petycji jest elblążanka Beata Branicka. - To był impuls. Wśród znajomych zawiązała się dyskusja na temat tego projektu. Zadaliśmy sobie pytanie, co możemy zrobić? Może należy napisać petycję... To nie zajęło wiele czasu, petycja trafiła do Internetu i tak to się zaczęło. Miłosz Kulawiak i kilka innych jeszcze osób, to również inicjatorzy tej akcji. Zależy nam, aby Elbląg się rozwijał, ale w sposób rozsądny, zrównoważony - podkreśla Beata Branicka.

Czy petycja może cokolwiek jeszcze zmienić? - Konsultujemy z różnymi osobami nasze możliwości i tak naprawdę sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Dopóki nie została zawarta umowa, to mamy szansę, by coś z tym zrobić – mówi Beata Branicka.

Jakie piętno, zdaniem inicjatorów petycji, odciśnie na Bażantarni budowa Wschodniej? - Na pewno nie będzie tutaj tak cicho, pusto. Przechodząc od Góry Chrobrego do Bażantarni będziemy musieli okrążać dosyć duże skrzyżowanie, na którym najprawdopodobniej będzie spory ruch. Jeżeli miasto argumentuje konieczność budowy tej drogi odciążeniem ulicy Bema, to musimy się liczyć z tym, że część tego ruchu samochodowego przejdzie na tę stronę. Jaka to będzie ilość samochodów? Tego nie wiemy. Miasto nam nie pokazało żadnych badań dotyczących tego. Cały czas słyszymy, że były badania, analizy, ale nikt z nas ich nie widział. Jedynie była zamieszczona do wglądu informacja, gdzieś na stronie urzędu. Jednak nie została ona nagłośniona w mediach – mówi Beata Branicka.

Planowane są kolejne akcje zbierania podpisów. - Za tydzień będzie kolejny piknik i chcemy go zorganizować obok wiat przy ul. Wschodniej, w formule wycieczki z przewodnikiem, by w ten sposób pokazać elblążanom trasę, którą ma przebiegać za parę lat Obwodnica Wschodnia – mówi Beata Branicka.

Petycję w Internecie "przeciwko budowie Obwodnicy Wschodniej" podpisało ok. 2,5 tys. osób. W niedzielę (9.05) w Bażantarni podpisy można składać do godz. 18.