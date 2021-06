Niebezpieczny chwast (Opowieści z lasu, odc. 276)

- Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) dotarł do Polski z Kaukazu w latach 50' ubiegłego wieku. Historyczne dane wskazują, że pierwsze pojawienie się kaukaskich barszczy w Polsce miało miejsce w 1958 r. Został do nas celowo sprowadzony - czytamy na ekologia.pl. Dziś wiemy, że sprowadzenie go do kraju było błędem.

Barszcz sosnowskiego przynosił duże plony i miał być wykorzystywany jako roślina pastewna. Z czasem okazało się, że jest mniej wartościowy od paszy... i niebezpieczny dla ludzi i zwierząt, o czym czytamy na ekologia.pl. Chwast wydostał się jednak z kontrolowanych upraw i zaczął rosnąć dziko. I, niestety, znajdziemy go obecnie na terenie całej Polski. Czemu niestety? Barszcz sosnowskiego wypiera pożyteczne rośliny, w dodatku jest trucizną. -Włoski na łodygach i liściach tej rośliny wydzielają olejek eteryczny zawierający m.in. związki kumarynowe (furanokumaryny). Związki te pełnią funkcję obronną, chronią roślinę przez owadami i patogenami. - podaje strona. - Furanokumaryny stanowią także zagrożenie dla ludzi. Przenika ona przez skórę powodując poważne oparzenia. Oparzenia te pojawiają się przy kontakcie z promieniowaniem ultrafioletowym, w kilka godzin po kontakcie z rośliną - czytamy na ekologia.pl. W ciągu doby objawy mogą się nasilić, co może prowadzić do powstania zaczerwień czy pęcherzy. Plamy i blizny po kontakcie z chwastem mogą utrzymywać się przez wiele lat. Kontakt z nim może doprowadzić również do martwicy skóry. Barszcz sosnowskiego jest też rakotwórczy. Co trzeba zrobić po kontakcie z barszczem sosnowskiego? Zalecane jest dokładne umycie skóry, zabezpieczenie poparzonej powierzchni przed słońcem. W razie reakcji alergicznej powinno się stosować zimne okłady, zażyć wapno i leki antyhistaminowe. W razie pogorszenia objawów konieczna będzie wizyta u lekarza... Jak podaje ekologia.pl, barszcz sosnowskiego może osiągnąć nawet 4 m wysokości. Ma białe, drobne kwiaty, z kolei jego liście potrafią osiągnąć wielkość do nawet 1,5 m. Chyba mało kto nie rozpoznaje jego charakterystycznego wyglądu, a jeśli nie - lepiej mu się przyjrzeć i unikać go. Chwast lubi wilgotne tereny, spotkamy go w pobliżu rzek i strumieni. - Zawsze możesz sprawdzić miejsce występowanie barszczu Sosnowskiego w Polsce w bazie online, która dziś liczy blisko 3000 lokalizacji. Z kolei w przypadku jeśli zauważysz barszcz Sosnowskiego zgłoś to pod całodobowy numer alarmowy straży miejskiej - podaje Główny Inspektorat Sanitarny. O barszczu sosnowskiego dowiemy się także z dołączonego filmu przygotowanego przez magazyn Echa Leśne.

oprac. TB