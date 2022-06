Niemedyczni pracownicy też chcą podwyżek (Napisali do nas)

Pracownicy niemedyczni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego apelują publicznie do dyrekcji placówki o „godne i sprawiedliwe uwzględnienie nas w zbliżających się podwyżkach”. Powołują się na podwyżki, które od 1 lipca mają otrzymać pracownicy medyczni.

Do elbląskich redakcji trafiło pismo, adresowane do Elżbiety Gelert, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, pod którym widnieje ponad 140 podpisów (nieimiennych, ale dotyczących poszczególnych działów niemedycznych szpitala). Pracownicy niemedyczni WSZ apelują w nim do dyrekcji, by nie pominęła ich w planowanych podwyżkach wynagrodzeń.

„W Sejmie i Senacie trwają właśnie głosowania nad Ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Na podwyżki rząd przeznaczył rekordową kwotę 7,2 mld zł. W ramach poszczególnych grup zawodowych podwyżki będą oscylować między 17 a 41% (!). Dla przypomnienia – w zeszłym roku ta sama grupa zawodowa dostała już podwyżkę. Niestety nie wszyscy pracownicy pracujący na rzecz służby zdrowia będą objęci tymi podwyżkami. I tak jak w przypadku zawodów medycznych podwyżka jest obligatoryjna tak w przypadku zawodów niemedycznych zapisy ustawy dają dowolność w podjęciu tej decyzji dyrektorom, a ci zasłaniają się brakiem środków” - czytamy w mailu, który dotarł do redakcji.

- Chcielibyśmy nagłośnić tę bulwersującą dla nas sprawę. Być może siła mediów pomoże nam w negocjacjach. Jest to kolejny raz, kiedy cała obsługa techniczno-administracyjna szpitala zostaje niedoceniona. Specjaliści zatrudnieni w tych pionach (najczęściej to osoby z wyższym wykształceniem) zarabiają mniej niż pracownicy medyczni ze średnim wykształceniem - pisze autor maila do redakcji.

W piśmie do dyrektor Gelert czytamy m.in. „Nasza sytuacja finansowa jest coraz bardziej upokarzająca. Na równie z personelem medycznym pracujemy na rzecz Szpitala i w dużym stopniu przyczyniamy się do prawidłowego jego funkcjonowania. Bez naszej pracy Szpital nie mógłby prowadzić działalności medycznej. Trudno nam więc pojąć, dlaczego jesteśmy lekceważeni, a różnice w naszych wynagrodzeniach są tak znaczne. W ciągu najbliższych tygodni poziom inflacji prawdopodobnie przekroczy 15 proc., co będzie oznaczać dalszych spadek naszych realnych płac.

Po raz kolejny prosimy o uczciwe potraktowanie nas w kwestii podwyżek, albowiem godne wynagrodzenie za pracę jest gwarantem naszej efektywności i poczucia spełnienia zawodowego, zwłaszcza w w obliczu rosnących obowiązków.

Liczymy, że Dyrekcja Szpitala zareaguje, wyjdzie naprzeciw naszym oczekiwaniom i przedstawi propozycje niezbędnych zmian na spotkaniu z pracownikami.” - piszą w liście pracownicy niemedyczni szpitala wojewódzkiego.