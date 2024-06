Nieodpłatne szkolenie i egzamin na kartę rowerową

W dniach 1-3 lipca o godz. 10 w Ośrodku Szkoleniowym w Elblągu odbędzie się bezpłatne szkolenie i egzamin na kartę rowerową.

Zajęcia te są przeznaczone dla dzieci od 10 roku życia oraz młodzieży, która ukończyła szkołę podstawową i chce poruszać się po drogach publicznych rowerem, hulajnogą elektryczną oraz innymi urządzeniami transportu osobistego, takimi jak elektryczna deskorolka.

Szkolenie jest organizowane we współpracy z elbląską Policją. Organizatorzy zachęcają do umieszczenia informacji o wydarzeniu na portalach internetowych, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

Szczegóły dotyczące szkolenia dostępne są na stronie internetowej: WORD Elbląg - Komunikaty.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w inicjatywie i do publikacji informacji o szkoleniu.