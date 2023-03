Nieruchomości niezamieszkałe a odpady komunalne 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w których powstają odpady komunalne, zobowiązani są do zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych.

W związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przypominamy, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zgłosili działalności gospodarczej do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi lub na podstawie pisemnego oświadczenia wystąpili z tego systemu, zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Wykaz przedsiębiorstw uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych dostępny jest na stronie GOK Urzędu Miejskiego w Elblągu w zakładce:

• Gospodarka odpadami

• Podmioty odbierające odpady komunalne

• Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Elbląg

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług przez: okazanie umów na odbiór odpadów komunalnych i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie mają umowy na odbiór odpadów komunalnych zobowiązani są do niezwłocznego jej zawarcia.

Dodatkowo informujemy, że 9 sierpnia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Art. 6 ust. 5aa ww. ustawy, która wprowadza obowiązek dla Gminy regularnej kontroli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadanych umów na odbiór odpadów komunalnych i dowodów uiszczania opłat za te usługi.