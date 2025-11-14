Nieziemsko Świąteczny Kiermasz Tonieziemia
Serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów sztuki, rękodzieła oraz ekologicznych produktów na Nieziemsko Świąteczny Kiermasz Tonieziemia.
W tym dniu spotkamy się z dziesięcioma lokalnymi wystawcami, którzy przygotują dla nas dobre jakościowo produkty, tworzone z sercem. Nieziemsko świąteczny kiermasz w tonieziemia to małe, przedświąteczne spotkanie z lokalnymi twórcami, sztuką, rękodziełem i naturalnymi produktami.
30 listopada nasza pracownia zamieni się w ciepłą przestrzeń pełną światła i dobrych rzeczy. Zapraszamy wszystkich miłośników produktów tworzonych z sercem - po wyjątkowe upominki w sam raz na zbliżający się świąteczny sezon, w godzinach 10-18.
UL. Hetmańska 11/10, Elbląg
TONIEZIEMIA - to otwarta pracownia
Wydarzenie:
inf. organizatora