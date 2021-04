Niezwykłe lekcje fizyki z Sylwestrem Kalinowskim

Pan Sylwester Kalinowski przez 43 lata uczył elbląską młodzież fizyki, która jest jego życiową pasją. Pozostała nią również po przejściu na emeryturę. Założył kanał na youtube.com, na którym w prosty i bardzo ciekawy sposób "serwuje" uczniom fizykę.

- Całe życie moją pasją była fizyka i jak najbardziej bezstresowe przekazywanie jej młodzieży. Mając wreszcie czas na emeryturze, próbuję przekazać to, co wydaje mi się najważniejsze z tego przedmiotu - pisze pan Sylwester Kalinowski na założonej przez siebie stronie e-fizyka.pl.

Przez 43 lata pracował jako nauczyciel fizyki w elbląskich szkołach, w pierwszym i drugim ogólniaku.

- Już w pierwszych latach mojej pracy skupiałem się na przedstawieniu uczniom fizyki w sposób jak najprostszy. Jednak dopiero na emeryturze mam więcej czasu i mogłem sobie pozwolić na opracowanie i dopracowanie strony internetowej. Odkryłem też youtube, takich możliwości dotarcia do młodzieży wcześniej nie było - mówi pan Sylwester.

Na kanale można znaleźć filmiki z zadaniami z fizyki, między innymi z matur próbnych. Kanał działa od 2011 roku.

- Od niedawna zaczął być on jednak niezwykle popularny, korzysta z niego bardzo dużo młodzieży. W ciągu ostatniego miesiąca kanał miał 36 tys. odsłon, mam już 3,3 tys. subskrybentów. Z komentarzy od młodzieży wiem, jak pożyteczny jest on dla nich, a to z kolei dla mnie jest największym podziękowaniem - mówi pan Sylwester.

Z zadań i ich rozwiązań na stronie jak i na kanale youtube pana Sylwestra Kalinowskiego można korzystać nieodpłatnie.