\"Nigdy nie jest za późno na naukę\"

- Jestem studentką, chodzę na wykłady sukcesywnie. Zaczęłam cztery lata temu, bardzo pozytywnie oceniam całą inicjatywę uniwersytetu i myślę, że jest on potrzebny nam emerytom i rencistom - mówi pani Hanna, która uczestniczyła we wtorek (3 października) w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu. Zdjęcia.

Uczelnia dla seniorów powstała w 1999 roku, choć wtedy jeszcze funkcjonowała pod nazwą "Wszechnica", obecnie jest to Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych. We wtorek w Ratuszu Staromiejskim odbyła się inauguracja roku akademickiego 2023/2024.

- Postaramy się sprostać nowym wyzwaniom w kolejnym roku działalności - mówi prezes UTWiON Iwona Orężak. - Chciałabym też życzyć państwu dobrego samopoczucia i spełnienia swoich ambitnych zamierzeń w aktywności intelektualnej i ruchowej. Jesteśmy wszyscy na emeryturze, ale nie powinniśmy zapominać o systematycznym usprawnianiu swego ciała, zarówno w sferze intelektualnej, jak i fizycznej - dodaje.

UTWiON cieszy się dużym zainteresowaniem wśród seniorów, którzy chcą aktywnie spędzać czas poza domem. - Ja dopiero pierwszy raz idę, jeszcze nic tak naprawdę nie wiem. Po prostu zapisałam się tutaj, żeby mieć towarzystwo, żeby poznać ludzi w swoim wieku i coś tam jeszcze przeżyć - mówi Bogusława.

- Staram się być aktywna. Jedyne czego mi brakuje, to towarzystwa, dlatego oprócz bycia w klubie seniora, zapisałam się też tutaj - mówi pani Helena. - Wczoraj zaczął się pilates i jestem bardzo ciekawa, co takiego nam tutaj zaoferują, ja interesuję się wszystkim dodaje.

Pan Roman na zajęcia UTWiON uczęszcza trzeci rok. - Chciałem pogłębiać swoje zainteresowania, a uniwersytet oceniam wysoko, bo wypełnia czas i rzeczywiście można się czegoś nauczyć - przyznaje pan Roman. - Wcześniej chodziłem na wykłady dotyczące głównie seniorów. Tłumaczyli nam, jak nie dać się oszukać w internecie czy przez telefon. Są to potrzebne rzeczy, bo dużo osób w moim wieku nie wie, co robić w takich sytuacjach - dodaje mężczyzna.

- Uczęszczam na zajęcia już od kilku lat. Miło jest zobaczyć rówieśników w jakimś innym miejscu niż w kościele albo u lekarza - przyznaje ze śmiechem pani Mirosława.

- No i nigdy nie jest za późno na naukę. Mam siedzieć w domu? Jeszcze tyle chce się zrobić! - dodaje jej koleżanka, pani Elżbieta.

W programie inauguracji roku akademickiego zaplanowano wykład o poetce Wisławie Szymborskiej, po nim wystąpił Zespół Taneczny „Fantastic” oraz kabaret „Ale Babki”.

- Dzisiaj będzie samba. Byłam kiedyś na inauguracji roku akademickiego w teatrze i tak mi się spodobało, jak te babeczki tańczyły, że postanowiłam się zapisać, to mnie zainspirowało. Taka aktywność motywuje mnie do robienia czegoś, do czucia się potrzebną. Nie chciałabym tylko siedzieć codziennie w domu przy telewizorze. Wolę przyjść, poćwiczyć, poruszać się. Plan na ten rok mam taki, żeby częściej chodzić na wykłady, bo są naprawdę ciekawe - mówi pani Halina, należąca do grupy „Fantastic”.