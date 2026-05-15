UWAGA!

----

Nocne zwiedzanie Bramy Targowej

 Elbląg, Nocne zwiedzanie Bramy Targowej
(fot. Michał Skroboszewski, archiwum portEl.pl)

W sobotnią Noc Muzeów możliwe będzie bezpłatne wieczorne i nocne zwiedzanie Bramy Targowej. W środku na odwiedzających będą czekać przewodnicy z Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników. Władze miasta zapraszają w godz. 18-22.

To doskonała okazja, by spojrzeć na Bramę Targową nie tylko jako na charakterystyczny element miejskiego krajobrazu, ale także jako na miejsce pełne opowieści, symboli i lokalnych tajemnic. Podczas spotkania nie zabraknie historii o dawnym Elblągu, ciekawostek związanych z miastem oraz opowieści o legendarnym bohaterze — Piekarczyku, który od lat zajmuje szczególne miejsce w elbląskiej tradycji. Przewodnicy przybliżą uczestnikom zarówno fakty historyczne, jak i miejskie legendy, które tworzą niepowtarzalny klimat Elbląga.

- Zachęcamy również do odwiedzenia Punktu Informacji Turystycznej, gdzie będzie można dowiedzieć się więcej o atrakcjach miasta, trasach spacerowych, zabytkach oraz wydarzeniach przygotowanych z myślą o mieszkańcach i odwiedzających.
       Noc Muzeów to świetny moment, aby zatrzymać się na chwilę w sercu miasta, wejść do wnętrza Bramy Targowej i odkryć Elbląg z nieco innej, wieczornej perspektywy. To propozycja zarówno dla pasjonatów historii, jak i dla tych, którzy po prostu chcą ciekawie spędzić sobotni wieczór - zachęca Urząd Miejski w Elblągu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 