Nowa hala, boisko i fotowoltaika u strażaków

Jeszcze w tym roku na terenie strażnicy przy ul. Łęczyckiej ma rozpocząć się budowa hali do przechowywania sprzętu przeciwpowodziowego, na zapleczu ma też powstać boisko dla młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Oficjalne otwarcie nowej siedziby elbląskich strażaków odbyło się w maju 2023 roku. Ale to nie koniec inwestycji w tym miejscu.

– W projekcie zabudowy terenu przy ul. Łęczyckiej była ujęta budowa takiej hali, ale będzie ona dwa razy większa, będzie miała powierzchnię ok. 850 m kw. i będzie służyć do magazynowania sprzętu przeciwpowodziowego. Miejsce jest, zostaliśmy wytypowani do zrealizowania tej inwestycji, jesteśmy po rozmowach z projektantami, wnioski o sfinansowanie poszły do Komendy Głównej PSP i czekamy tylko na ich zatwierdzenie – mówi mł. bryg. Bogdan Grzymowicz, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. – Postępowania przetargowe będzie przeprowadzać Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie. Budowa ma ruszyć w tym roku.

Na zapleczu strażnicy ma też powstać boisko wielofunkcyjne, na którym mają trenować m.in. młodzieżowe drużyny pożarnicze. – Jeśli wszystko optymistycznie przebiegnie, to boisko będzie realizowane przez wszystkie samorządy powiatu na czele z Elblągiem, który zabiega o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim. My udostępniamy teren i służymy pomocą. Ten tydzień będzie przełomowy jeśli chodzi o decyzje w tej sprawie – dodaje komendant Grzymowicz.

Na terenie strażnicy powstała już za to instalacja fotowoltaiczna, która daje strażakom znaczne oszczędności w zużyciu energii. – Co miesiąc nasze koszty związane z prądem to ok. 20 tys. złotych. Instalacja generuje oszczędności rzędu 5-6 tysięcy złotych – dodaje komendant.

Strażaków czeka w tym roku jeszcze jedna inwestycja - przeniesienie komory dymowej ze starej siedziby przy ul. Bema. – Środki mamy już zapewnione. Komora będzie przeniesiona do Jednostki Gaśniczo-Ratownicznej w Pasłęku. To miejsce, które służy do ćwiczeń zarówno dla ochotników jak i zawodowych strażaków, by sprawdzać zdolność strażaków do pracy w strefie zadymionej. Musimy to systematycznie ćwiczyć, być w pełni sprawności i gotowości – powiedział nam szef elbląskich strażaków.