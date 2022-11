Nowa oczyszczalnia w Wysokiej

W Wysokiej (gmina Rychliki) dziś (9 listopada) otwarto nową oczyszczalnię ścieków. To inwestycja dofinansowana z programu Polski Ład. Zobacz zdjęcia.

To pierwsza inwestycja, którą gmina Rychliki zrealizowała z dofinansowaniem z Polskiego Ładu. Łączna wartość zadania do 3,698 mln zł, dofinasowanie rządowe to kwota 2,712 mln. zł.

- Wiedzieliśmy, że gmina Rychliki (sama - red.) nie udźwignie tego zadania - mówił dziś podczas otwarcia oczyszczalni Zbigniew Lichuszewski, wójt gminy Rychliki. - Wiedząc o tym, że ta oczyszczalnia i sieć kanalizacyjna tutaj będzie, gmina Rychlika zainwestowała (…) i pociągnęliśmy sieć wodociągową z Rychlik do Wysokiej – podkreślał. Koszt budowy sieci wyniósł 1 mln zł. Wójt dodał, że ze względu na kwestie proceduralne i własnościowe nie było możliwe podłączenie do sieci jednego z budynków, ale podejmowane są działania, które mają temu zaradzić. Zbigniew Lichuszewski zapowiedział, że w gminie w związku z kolejnymi 10 mln dofinansowania zagwarantowanym przez Polski Ład planowane jest m.in. utworzenie świetlicy w Powodowie, kolejnej oczyszczalni w Jankowie, a także sieci wodno-kanalizacyjnej w Krupinie.

- Są miejsca na świecie, także w Polsce, gdzie ludzie nie mają dostępu do bieżącej wody, do kanalizacji. Na szczęście od dzisiaj mieszkańcy miejscowości Wysoka już do nich nie należą - mówił podczas dzisiejszego otwarcia Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski. - Także taki jest cel tego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu, aby te niekiedy istniejące jeszcze cywilizacyjne zapóźnienia zlikwidować – stwierdził.

W spotkaniu uczestniczył też poseł Leonard Krasulski z PiS. Podkreślił, że z nowej inwestycji będzie korzystało ok. 300 gospodarstw.