Nowa strona Elbląga

125 tysięcy złotych będzie kosztować nowy portal Urzędu Miejskiego, zintegrowany z Biuletynem Informacji Publicznej i e-usługami. Jest wybrany wykonawca, strona ma być gotowa w połowie roku.

Firmę, która wykona i wdroży zintegrowany z Biuletynem Informacji Publicznej oraz e-usługami nowy portal miasta (zastąpi obecną wersję elblag.eu), prezydent Elbląga wybrał za drugim razem. W pierwszym konkursie, na który wpłynęła tylko jedna oferta (za 45 tys. zł) zwycięzcy nie wyłoniono. W drugim zainteresowanie było o wiele większe. Zgłosiły się cztery firmy, których propozycje opiewały na kwoty od 9,8 tys. zł do 250 tys. zł. Wygrała firma Trol InterMedia Sp. z o.o. z Wronek, które za swoje usługi zaproponowała 125,2 tys. zł. 85 procent tej kwoty jest sfinansowana z funduszy unijnych, budżet miasta dołoży 18 tys. złotych.

- Strona powinna odpowiadać współczesnym trendom w Internecie. Wysoka jakość przekazu wizualnego ma za zadanie przez swoją przejrzystość i atrakcyjność zachęcać do eksploracji treści portalu, ułatwić dostęp do uzyskania informacji, a w dalszej perspektywie również zwiększyć liczbę odwiedzających. Portal powinien być atrakcyjny pod względem wizerunkowym – czytamy w ogłoszeniu. - Wykonawca powinien unowocześnić wizerunek Urzędu Miejskiego w Elblągu w Internecie oraz usprawnić komunikację elblążan z Urzędem Miejskim oraz zachęcić do odwiedzenia miasta przez turystów krajowych i zagranicznych.

Strona ma m.in. posiadać różne wersje językowe (m.in. niemiecką i angielską), rozwiązania przyjazne osobom niepełnosprawnym, rozbudowany system zarządzania treścią (CMS), odpowiednie zabezpieczenia przed włamaniami, certyfikat SSL. Ma być multimedialna i sprzężona z profilami miasta w mediach społecznościowych. I wykonana zgodnie z zasadami pozycjonowania w Internecie (SEO) oraz podpięta pod statystyki Google Analytics lub inny system o podobnej funkcjonalności.

Wykonawca strony ma także przeszkolić administratora z ramienia Urzędu Miejskiego jak i około 30-osobowy zespół urzędników z obsługi strony i udzielić 5-letniej gwarancji. W tym też czasie zapewnić wsparcie techniczne strony i jej aktualizację.

- Wykonawca ma 60 dni na przygotowanie strony od daty podpisania umowy. Przewidujemy, że strona po okresie testowania i wdrażania będzie w pełni funkcjonalna i uruchomiona dla mieszkańców pod koniec pierwszego półrocza – poinformował nas Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.