Nowe atrakcje na starej ścieżce

Od 21 lat cieszy mieszkańców i turystów, teraz zostanie wzbogacona o nowe elementy. Na tych, którzy wiosną wybiorą się na spacer ścieżką przyrodniczo – historyczną w Kadynach czeka kilka niespodzianek. A wśród nich m.in. dwa razy wyższa wieża widokowa, wiaty, tablice i nowe schody prowadzące na szczyt Klasztornej Góry. Zobacz więcej zdjęć.

Ścieżka przyrodniczo – historyczna "Kadyński Las" została utworzona w 1999 r. W jej skład wchodzą okazałe dęby, w tym 750-letni Dąb Bażyńskiego, klasztor Ojców Franciszkanów, mauzoleum rodziny Birknerów. Teraz przechodzi gruntowną modernizację, zmieni się bardzo wiele, zaczynając od otoczenia Dębu Bażyńskiego.

- W tym miejscu ustawiona zostanie wiata, a także 13 nowych tablic informacyjnych, które będą opowiadały o historii Kadyn, lokalnych zwierzętach, m.in. o popielicach czy nietoperzach, roślinności i geologii tego terenu, rezerwacie przyrody – wyjaśnia Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg.

Częścią tej ścieżki są również schody, prowadzące na szczyt Klasztornej Góry. Do tej pory liczyły 219 stopni, teraz będzie ich 430.

- Wcześniej były one zrobione z drewna. Jednak ze względu na to, że w rezerwacie do dna lasu dociera mało światła i panują specyficzne warunki wilgotnościowe, niszczyły się. Dlatego co kilka lat trzeba je było remontować, a to pociągało spore koszty – wyjaśnia Jan Piotrowski. - Teraz schody te będą wykonane z kompozytu imitującego drewno, który powstaje z materiału pozyskanego z recyklingu. Odznacza się on dużą trwałością. Barierki pozostaną drewniane.

W skład ścieżki wchodzi także punkt widokowy wychodzący na Zalew Wiślany. Do tej pory stała tam mała wieża obserwacyjna, licząca cztery metry. Teraz stawiana jest nowa, której wysokość sięgnie 9,5 m.

- Częściowo będzie zrobiona z drewna, a częściowo z kompozytu, dodatkowo zostanie ona zadaszona – uzupełnia leśnik.

W ramach prac remontowych płyty leżące na drodze prowadzącej do klasztoru zostaną ułożone na nowo, obok mauzoleum Birknerów ustawiona zostanie nowa tablica. [foto]- Zaczynając trasę od Dębu Bażyńskiego będzie można pójść w lewo, wspiąć się do kaplicy Birknerów i dojść do miejsca, w którym ścieżka krzyżuje się z drogą, a następnie udać się do klasztoru i na wieżę obserwacyjną albo pójść w dół nowymi schodami i dojść do Dębu Bażyńskiego – wyjaśnia Jan Piotrowski. - Można też, zaczynając trasę od Dębu Bażyńskiego, wejść po schodach prosto do klasztoru, a później udać się na wieżę obserwacyjną.

Wszystkie prace mają zostać zakończone do końca lutego.

Modernizacja ścieżki "Kadyński Las" to efekt współpracy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej z Nadleśnictwem Elbląg. Ten pierwszy stworzył projekt i zdobył dofinansowanie, drugi podmiot przekazał fundusze na wkład własny. Całość kosztuje prawie 1,5 mln zł, z czego ok. 85 proc. środki unijne.