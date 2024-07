Nowe mostowe otwarcie w Nowakowie (aktualizacja)

Most w Nowakowie będzie otwierany (albo, jak kto woli, podnoszony) siedem razy dziennie. Wcześniej wokół obiektu, który przechodził częste awarie, narastał spór między elbląskim starostwem a Urzędem Morskim w Gdyni, a o interwencję w sprawie mostu prosili nas Czytelnicy.

"Na podstawie informacji otrzymanego od Urzędu Morskiego w Gdyni, Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku informuje, że ustalone zostały nowe godziny otwarcia mostu w Nowakowie, które będą obowiązywały od dnia 17 lipca 2024 r. Nowe godziny otwarcia mostu: 8, 10, 12, 14, 15:30, 17:30, 19:15. Wszelkie ewentualne uwagi dotyczące nowych godzin otwarcia mostu prosimy kierować bezpośrednio do Urzędu Morskiego w Gdyni" - informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku.

Przypomnijmy. O interwencję w sprawie mostu prosił nas pod koniec czerwca nasz Czytelnik.

- Obecne godziny (wówczas cztery podniesienia w ciągu dnia - red.) otwarcia mostu mocno zawężają potencjalne możliwości dla łodzi żaglowych (które w przeważającej większości nie mają możliwości złożenia masztu) mocno zniechęcając do turystyki wodnej w naszym mieście. Hasła otwarcia regionu na wodę i turystykę wodną wyglądają w tym świetle kuriozalnie – podkreślał. Jak się wówczas dowiedzieliśmy, ograniczenie wynikało z wysokiej awaryjności mostu, która m. in. rodzi koszty i wydłuża czas oczekiwania pojazdów. Sprawa była poruszana podczas sesji Rady Powiatu, o czym również pisaliśmy na portElu w materiale Most w Nowakowie szuka właściciela:

- Zarząd powiatu przedstawił stanowisko na pismo Urzędu Morskiego w Gdyni w sprawie przejęcia mostu obrotowego w Nowakowie i zlecił przygotowanie projektu odpowiedzi wskazując, iż powiat elbląski zmuszony jest odmówić przejęcia mostu na majątek powiatu na mocy wskazanej przez Urząd Morski w Gdyni podstawy prawnej. Jednocześnie wyrażając wolę pomocy Urzędowi Morskiemu w Gdyni w jego obsłudze na mocy odrębnej umowy, określającej wzajemne prawa i obowiązki oraz ustalającej zasady ponoszenia kosztów obsługi mostu, dodatkowo podkreślając odstąpienie od podpisanego projektu porozumienia zaproponowanego przez Urząd w części dotyczącej przejęcia obiektu mostowego przez powiat – wyjaśniał 28 czerwca, podczas sesji Rady Powiatu w Elblągu starosta Maciej Romanowski. Poinformował wtedy, że Urząd Morski w Gdyni odmówił partycypowania w kosztach eksploatacji mostu. Podkreślał, że aktualny stan techniczny mostu uniemożliwia normalne jego użytkowanie i, że powiat elbląski może przejąć wybudowane przy tej inwestycji drogi, ale z wyłączeniem nawierzchni mostu. Po sesji Rady Powiatu raz jeszcze skierowaliśmy pytania w tej sprawie do Urzędu morskiego w Gdyni, otrzymaliśmy odpowiedź, że "urząd jest w trakcie rozmów i podejmowania decyzji". Skierowaliśmy pytania do urzędu raz jeszcze po ostatniej informacji Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku, podobnie próbujemy skontaktować się ze starostą, by dowiedzieć się, czy i jakie zapadły ustalenia.

Most w Nowakowie został oddany do użytku 5 lipca 2023 r. Jest konstrukcją stalową, waży ponad 650 ton. Jest to najdłuższy (103 m) z trzech mostów obrotowych, zaprojektowanych i wybudowanych w ramach budowy nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej do Elbląga. Kosztował 38 mln złotych.

Aktualizacja:

Jak podkreśla w rozmowie z nami starosta elbląski Maciej Romanowski, na prośbę Urzędu Morskiego opublikowano nowe godziny podniesienia mostu, natomiast same rozmowy na temat administrowania nim nadal trwają. Jego zdaniem klimat wokół nich się jednak poprawia, w sprawę miał też zaangażować się senator Wcisła.

- Sprawa mostu jest trudna, kryzysowa, stresogenna - przyznaje Maciej Romanowski. Wyjaśnia, że obsługa mostu, potrzebny do tego personel, dbanie o nawierzchnię etc. nie jest problemem. Jednak jeśli chodzi o tego rodzaju poważne awarie, po zakończeniu gwarancji żaden powiat w kraju nie byłby w stanie udźwignąć radzenia sobie z nimi finansowo.

Gdy otrzymamy odpowiedzi z Urzędu Morskiego w Gdyni, ponownie zaktualizujemy ten materiał.

Aktualizacja, 22 lipca:

- Na chwilę obecną ustalono, iż do czasu zapadnięcia ostatecznych rozstrzygnięć, most będzie obsługiwany przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku, jak miało to miejsce dotychczas, natomiast Urząd zlecił przegląd i realizować będzie umowy serwisowe. Decyzje podejmowane będą z uwzględnieniem wszystkich zainteresowanych stron, tak aby efektywniej wykorzystywać obiekt, zarówno dla ruchu kołowego, jak i żeglugi. Dodatkowo, od 17 lipca obowiązuję nowe, częstsze godziny otwarcia mostu - napisała w odpowiedzi na nasze pytania Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni.