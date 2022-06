  Nowoczesna technologia w walce z rakiem również w Elblągu

Pracownia Rezonansu Magnetycznego Centrum Radioterapii i Usprawniania Nu-Med w Elblągu wzbogaciła się o nowy, niezwykle zaawansowany 1,5- teslowy skaner, wyposażony w technologię BioMatrix, która pozwala dopasować się do różnic anatomicznych, fizjologicznych pacjentów, eliminując tym samym wszelkie niepożądane efekty. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej pracowni połączone z konferencją. Zobacz zdjęcia.

„Nie ma onkologii bez diagnostyki obrazowej”

Na początku spotkania głos zabrała Elżbieta Gelert, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

- W Elbląskim Centrum Onkologicznym uruchamiamy drugą pracownię rezonansu magnetycznego. To pracownia, która jest niezwykle potrzebna – podkreśliła dyrektor. W czasie swojego wystąpienia przybliżyła dane dotyczące leczenia onkologicznego w placówce. W Elbląskim Centrum Onkologicznym realizowana jest diagnostyka i leczenie m.in. nowotworów piersi, układu nerwowego, oddechowego, moczowego, rozrodczego, raka tarczycy i wielu innych. W ramach leczenia nowotworów układu kostnego realizowane jest m.in. wszczepianie endoprotez stawu biodrowego. Elżbieta Gelert podkreślała też, że taka kompleksowa opieka onkologiczna wymaga ciągłego dostosowywania obecnej infrastruktury i wyposażenia medycznego, stąd w planach jest m.in. przebudowa II i III piętra budynku onkologicznego pod potrzeby Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Chemioterapii oraz Oddziału Dziennego Chemioterapii. Elżbieta Gelert zanaczyła, że współpraca z podmiotami tworzącymi Elbląskie Centrum Onkologiczne, układa się bardzo dobrze i z korzyścią dla pacjentów.

Michał Walczak, kierownik ds. rozwoju biznesu rezonansu magnetycznego firmy Siemens opowiedział o nowym wyposażeniu medycznym. Dziękował Nu-Medowi za wybór skanera wyposażonego w technologię BioMatrix.

- System, który zainstalowaliśmy w państwa Centrum Onkologii, to najnowocześniejszy system rezonansu magnetycznego 1,5-teslowego – zaznaczył. - Każdy człowiek jest inny, każdy pacjent jest inny i jest to duże wyzwanie szczególnie w obszarze onkologii. Mamy różnych pacjentów w różnych stanach fizjologii, różnie pacjenci znoszą takie badanie – tłumaczył. Technologia, z której będą korzystać medycy w nowej pracowni, umożliwi przeprowadzenie diagnostyki także tych pacjentów, którzy do tej pory byli pod tym kątem w pewien sposób wykluczeni. Aparat zapewnia komfort pacjentom i umożliwia badanie także osób w trudnym stanie klinicznym, co jest jednym ze znaczących aspektów wspomnianej technologii BioMatrix. Umożliwia też sprawne wykonanie wszelkich badań kardiologicznych. O tym, jak nowa aparatura wpłynie na funkcjonowanie Elbląskiego Technologii, więcej także w dalszej części tekstu.

- Już trzy i pół roku mamy zaszczyt być partnerem Elbląskiego Centrum Onkologii - mówiła Anna Tybińkowska, dyrektor Centrum Radioterapii i Usprawniania Nu-Med w Elblągu. - Nasze motto to: „Raka można leczyć, działamy kompleksowo, by Ci w tym pomóc”, a ta kompleksowość ma dla nas istotne znaczenie – dodała. Jak podkreśliła, w trakcie ponad trzech lat współpracy, przeprowadzono 100 tys. badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. W kontynuowaniu tej pracy z pewnością pomoże nowa pracownia.

- Nie ma onkologii bez diagnostyki obrazowej, jest niezbędna na każdym etapie rozpoznania nowotworu i leczenia - zaznaczyła Anna Tybińkowska. Mówiła o znaczeniu nieustannego dążenia do innowacji w tym zakresie dla korzyści pacjenta i stałym dążeniu Nu-Medu do bycia na bieżąco z nowymi rozwiązaniami.

Henryk Niewadzioł, przewodniczący rady nadzorczej Nu-Med grupa S.A., przypomniał, że nie ma leczenia bez odpowiedniej diagnostyki.

- Mam nadzieję, że wszystko to, co tutaj zostało poczynione, będzie służyło dobru pacjentów – dodał. - Życzę tego im, życzę tego nam – podkreślił.

Dodajmy, że w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz różnego szczebla i liczni medycy.

Okiem specjalistów

Fot. Anna Dembińska

- Aparat gwarantuje bardzo wysoką jakość obrazów oraz daje możliwość dokładnej oceny wszelkich zmian, co w konsekwencji przekłada się na lepszą diagnostykę. Dzięki zastosowanym w rezonansie rozwiązaniom technicznym oraz innowacyjnemu oprogramowaniu klinicznemu, umożliwia nowoczesną, wydajną i skuteczną diagnostykę obejmującą bardzo szeroki zakres – mówi o nowych rozwiązaniach w pracowni Wojciech Sikora, lekarz specjalista radiolog z Pracowni Rezonansu Magnetycznego Nu-Med Grupa S.A.

- Ale to nie wszystko – dodaje elektroradiolog Robert Rudnik. - Rezonans pozwala wykryć dużo mniejsze zmiany i pokazać je w dokładniejszy sposób. Dzięki wyborowi cewek i protokołów możemy przyspieszyć proces skanowania nie martwiąc się o jakość sygnału i obrazu.

Obecnie Pracownia Rezonansu Magnetycznego posiada jeden aparat MRI. W ciągu ostatnich trzech latach wykonano na nim dziesiątki tysięcy procedur diagnostycznych. To pokazuje, jak ogromne jest zapotrzebowanie na wykonywanie tego typu badań.

- Nowy aparat to olbrzymie wsparcie dla już funkcjonującego sprzętu. Szczególnie istotne dla naszej pracowni, z uwagi na kompleksowość diagnostyki i terapii onkologicznej, współpracę z Ośrodkiem Raka Piersi i Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego oraz innymi placówkami. Nasza inwestycja to ukłon w stronę wszystkich pacjentów. Z jednej strony pozwoli na skrócenie kolejki oczekujących na badanie, z drugiej – zwiększy ich komfort, na czym nam ogromnie zależy– wskazuje Anna Tybińkowska, Dyrektor Centrum Radioterapii i Usprawniania Nu-Med w Elblągu.

Dzięki instalacji kolejnego aparatu, pacjenci z całego regionu otrzymają szerszy dostęp do diagnostyki obrazowej. Dodatkowo jako jedyny w Elblągu i sąsiednich powiatach, nowy MRI posiadać będzie szerszy otwór gantry, który w przypadku pacjentów z klaustrofobią, może pozytywnie wpłynąć na akceptację oraz postrzeganie badania.

- Zależy nam na zapewnieniu dokładnej, precyzyjnej i kompleksowej diagnostyki. Nie zapominamy jednak o bezpieczeństwie i komforcie naszych pacjentów, nowy aparat pozwoli na bardzo szybkie i właściwe rozpoznanie zmian - mówi Agnieszka Kozłowicz, koordynator administracyjny Pracowni Diagnostycznych Nu-Med w Elblągu.

Pierwsi Pacjenci skorzystają z badań nowym rezonansem magnetycznym już w lipcu.

-- komunikat płatny --