Nowy asfalt nie dla Druskiej

- Ze względu na zły stan nawierzchni ul. Druskiej, u zbiegu z ul. Pasłęcką, przy "węźle Wschód" (...), wielokrotnie naprawianej, proszę o wykonanie nakładki asfaltowej na 230 metrach bieżących tej ulicy – pisze radny Andrzej Tomczyński w swojej ostatniej interpelacji.

- Obecna cena ułożenia nowej nawierzchni to cena ok. 120 tys. zł – podkreśla radny w piśmie z 15 grudnia.

Na interpelację Andrzeja Tomczyńskiego wiceprezydent Janusz Nowak odpowiedział 24 grudnia.

- Wybór ulic, na których w kolejnych latach wykonywane są remonty lub odnowa nawierzchni jezdni jest uporządkowany według zakładanych priorytetów zgodnie z ustaloną polityką w tym zakresie oraz uzależniony jest od wysokości posiadanych przez Gminę Miasto Elbląg środków finansowych, przeznaczonych na realizację tego typu zadań na dany rok budżetowy, a także możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych – pisze Janusz Nowak. Wiceprezydent podkreśla, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2019-2035, przyjętej przez Radę Miejską w Elblągu w dniu 24 stycznia 2019 r. dla Druskiej nie przewidziano wykonania nowej nawierzchni.

Fot. Michał Skroboszewski

- Jednocześnie, z uwagi na stosunkowo duże koszty takiego remontu w stosunku do środków zabezpieczonych na remonty wszystkich dróg na terenie Elbląga, nie jest możliwe przeprowadzenie takiego remontu w ramach środków bieżącego utrzymania dróg. Nie wszystkie ulice, których stan techniczny nie jest zadowalający, mogą zostać zakwalifikowane do remontu tj. odnowy samej nawierzchni, lecz musi zostać wykonana kompleksowa (głęboka) przebudowa ze wzmocnieniem lub wykonaniem podbudowy oraz zapewnieniem prawidłowego odwodnienia – pisze wiceprezydent. - Należy mieć na względzie, że przyjęcie technologii remontu w przypadku niewystarczającej nośności podbudowy poprawi stan techniczny drogi na stosunkowo krótki okres, po których wymagane będzie powtórzenie robót remontowych. Działania takie są nieefektywne i w dłuższym okresie generują wielokrotnie wyższe nakłady finansowe i uciążliwości dla mieszkańców – argumentuje. Dodaje, że istotnym czynnikiem przy wybieraniu ulic do odnowy nawierzchni "jest odpowiednio dobrana technologia, wynikająca z takich czynników jak nośność podbudowy, funkcjonowanie lub brak odwodnienia oraz potrzeby w poprawie innych parametrów geometrycznych i technicznych, których realizacja wymusza przebudowę infrastruktury podziemnej i nadziemnej zlokalizowanej w pasie drogowym". Ma dotyczyć to także ul. Druskiej.

O ile o remoncie postulowanym w interpelacji nie ma więc obecnie mowy, nie jest tak, że na Druskiej nie mogą zostać wykonane jakieś prace.

- Niezależnie od działań inwestycyjnych, jak co roku w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Elbląga zostaną przeprowadzone niezbędne roboty konserwacyjne i utrzymaniowe, mające na celu naprawę istniejących nawierzchni drogowych. Zakres tych prac w zależności od potrzeb i środków finansowych w miarę możliwości będzie obejmować m. in. ulicę Druską – pisze wiceprezydent Nowak.