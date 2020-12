Nowy rozkład, nowe pytania

1 stycznia w Elblągu zmieni się nie tylko schemat autobusowych linii komunikacji miejskiej, ale też wejdą w życie całkiem nowe godzinowe rozkłady jazdy. Można się z nimi zapoznać na stronie ZKM. Władze miasta i spółki tłumaczą, że zmiany mają wzmocnić komunikację tramwajową, po analizie połączeń mamy zupełnie przeciwstawne wnioski.

- Stanęliśmy przed dylematem, czy utrzymywać długie linie autobusowe, jeżdżące przez całe miasto, czy wzmocnić jednak sieć tramwajową, aby był to główny środek transportu, a autobusy dowoziły pasażerów do miejsc, w których mogą się przesiąść - mówił Artur Bartnik, dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu, podczas niedawnej konferencji prasowej, na które przedstawiono nową siatkę połączeń autobusowych. Od niedawna na stronie internetowej ZKM można zapoznać się z nowymi rozkładami jazdy. Jakie są nasze wnioski z tej lektury?

Próchnik i Nowakowo z przesiadką, ale więcej kursów

Rewolucja komunikacyjna dotknęła między innymi mieszkańców Próchnikz. Obsługująca dotychczas tę dzielnicę Elbląga linia nr 12 została skrócona i przemodelowana w ten sposób, że kończy swój bieg na Zawadzie. W okolice szpitala nie zajeżdża w ogóle.

Od nowego roku mieszkańcy ul. Fromborskiej, Strumykowej, Dworkowej i okolic będą musieli autobusem linii 24 dojechać na pętlę przy ul. Ogólnej i tam przesiąść się na tramwaj lub inny autobus, żeby dojechać do centrum.

Z jednej strony sytuacja mieszkańców się pogorszy, bo do tej pory mieli bezpośrednie połączenie z bardziej odległymi dzielnicami, ale obecna „dwunastka” ma 26 kursów w dni powszednie, linia nr 24 będzie miała 30. W sobotę obecnie kursów z Próchnika jest 10, po 1 stycznia będzie 15, a niedzielę odpowiednio 10 i 13.

Ten sam los spotkał mieszkańców Nowakowa. Obsługującą tę miejscowość „11”, która dziś jeździ aż do cmentarza Dębica, skrócono do pętli przy ul. Ogólnej. Dzisiaj kursów z Nowakowa w dzień powszedni jest 8, po 1 stycznia będzie 11, w soboty – jest sześć, będzie siedem, w niedzielę odpowiednio 5 i 6. Pozostaje kwestia zgrania rozkładów jazdy, żeby po opuszczeniu autobusu, nie czekać zbyt długo na przesiadkę na inny autobus lub tramwaj.

Mniej tramwajów na torach

Władze miasta i spółki ZKM wprowadzając zmiany w komunikacji miejskiej mówią o konieczności wzmocnienia komunikacji tramwajowej. Pierwsze, co się jednak rzuca w oczy podczas analizy rozkładów jazdy, to... obcięcie kursów tramwajów.

Na przykład tramwaj linii nr 4 dzisiaj w dzień powszedni ma 69 kursów, od 1 stycznia będzie ich... 48. W większości w każdej godzinie są cztery kursy tej linii, będą głównie trzy, ale np. między godz. 13 a 14 od 1 stycznia z pętli przy ul. Ogólnej tramwaj wyjedzie tylko raz – o godz. 13.40 (wcześniejszy będzie o 12:57, kolejny o 14). Teraz w tym czasie z Ogólnej wyjeżdżają 4 kursy.

Pasażerowie mogą też zapomnieć o taktowaniu, czyli stałej czasowej rozpiętości między poszczególnymi kursami. Weźmy pod uwagę np. poranne kursy. Od 1 stycznia „4” będzie wyjeżdżać z pętli o 7:15, następnie kwadrans później, następnie 19 minut później, kolejny za 18 minut, następny 13 minut później, na kolejny poczekamy 23 minuty i następny znów za 12 minut itd. Zmniejszono też kursy „4”w sobotę (z 64 do 43) i w niedzielę (z 41 do 39).

Popatrzmy na „piątkę”, która między innymi dowozi uczniów do szkół przy ul. Komeńskiego, Bema, Saperów. W aktualnym rozkładzie są 34 kursy dziennie – a w nowym już tylko 23. Tramwaj nadal będzie jeździł tylko w dni powszednie.

A co stanie się 1 stycznia z „trójką”? W dni powszednie liczba kursów spadnie z 44 do 36.O taktowaniu nawet nie mamy co myśleć. Weźmy tramwaje wyjeżdżające z pętli przy ul. Ogólnej po godzinie 10. Pierwszy wyjeżdża o 10.16, następny... minutę przed godziną 11, kolejny 34 minuty później, następny... 39 minut później, potem czekamy.. 43 minuty. Liczbę sobotnich kursów zredukowano z 43 do 30; niedzielnych z 30 do 28.

W zasadzie uzupełnieniem „trójki” i „czwórki” jest „jedynka”, która dubluje poprzednie linie na niektórych odcinkach tras. Niestety i ją dopadły oszczędności. W dni powszednie z 44 kursów zostało 32. W soboty z 31 kursów zrobiło się 25. W niedzielę powiało optymizmem - „jedynka” będzie miała jeden kurs więcej niż do tej pory.

22 i 23 na cmentarz

Linie autobusowe mają być uzupełnieniem tramwajów. Po 1 stycznia nie będzie już linii na 6, 7, 8 i 9, zastąpią je nowe. Co można wyczytać z nowych rozkładów jazdy?

„Szóstka” łączyła Zatorze z placem Słowiańskim i poprzez ul. Nowowiejską, Bema, Łęczycką z cmentarzem Dębica. Niektóre kursy były przedłużane do Stagniewa. Od nowego roku do Stagniewa będzie można dojechać tylko niektórymi kursami linii 23, która pierwszy przystanek ma na pętli przy dworcu i potem al. Grunwaldzką, Bema jedzie do Dębicy. Od 1 stycznia „23” do Stagniewa zajedzie 14 razy w ciągu dnia powszedniego (podobnie jak teraz), w weekendy też obecna częstotliwość zostanie utrzymana.

Do cmentarza Dębica „23” będzie jeździła 20 razy w dzień powszedni, po 17 razy w sobotę i niedzielę. Niestety nie udało się zorganizować odjazdów w ten sposób, aby z dworca autobusy wyruszały np. 15 minut po pełnej godzinie. Jeżdżą różnie i godziny odjazdów trzeba sprawdzać. Drugim połączeniem na Dębicę jest linia nr 22, która swój początek ma na pętli przy al. Odrodzenia. Dzięki temu nie trzeba jechać na dworzec, aby przesiąść się na 23.

„Dwudziestka dwójka” będzie miała 26 kursów w dni powszednie z bardzo różną częstotliwością. To połączenie ma potencjał (w kwadrans z Zawady można dojechać do kompleksu sportowego przy Agrykoli lub na cmentarz znajdujący się obok, w 21 minut dotrzemy do Urzędu Skarbowego), ale wadą jest zupełnie „dziki” rozkład kursów. W sobotę linia nr 22 będzie miała 21 kursów, w niedzielę – 19.

Taktowanie na linii nr 21

Dotychczasowa linia nr 7 od 1 stycznia zmieni się w 21. To wzasadzie ta sama trasa z niewielką zmianą na odcinku ul. Ogólna – al. Piłsudskiego. Z punktu widzenia pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego to bardzo ważne połączenie umożliwiające dostanie się do placówki tym osobom, które przyjechały do Elbląga pociągiem lub PKS-em. Aile i tu są oszczędności w kursach.

Obecnie „siódemka” w dni powszednie odjeżdża z dworca PKP 57 razy, „21” będzie jeździć 54 razy. W sobotę dotychczasowa „siódemka” ma 54 kursy – jej następczyni będzie jeździła... 32 razy, w niedzielę odpowiednio: linia nr 7 – 31 kursów, linia nr 21 – 28.Najważniejszą sprawą jest (prawie) zachowane taktowanie: w szczycie autobus odjedzie 5, 20, 35 i 50 minut po pełnej godzinie. Po za szczytem niektóre z tych kursów wypadną, ale i tak różnice w częstotliwości kursowania nie przekroczą 5 minut.

To tylko niektóre zmiany, które wydarzą się w elbląskiej komunikacji zbiorowej 1 stycznia. Wbrew temu, co mówią władze naszego miasta, tramwaje nie mogą być głównym źródłem transportu zbiorowego, bo... sieć tramwajowa jest zbyt uboga. Część tras „długodystansowych” musi być obsługiwana przez autobusy: przykładem jest np. linia nr 22 z Zawady na cmentarz Dębica.

Największą zagadką jest to, jak „zagrają” przesiadki z autobusów na tramwaje w sytuacji, gdy liczba kursów tramwajów została zmniejszona. Sprawdzimy to na własnej skórze, kiedy nowy rozkład wejdzie w życie. O ile w szeroko pojętym „centrum miasta” zawsze coś przyjedzie, to jak będzie na obrzeżach?

Nowy schemat komunikacji miejskiej w Elblągu po 1 stycznia

Zobacz szczegółowy rozkład jazdy nowych linii