Nowy wizerunek miasta w Internecie

Wkrótce ma powstać nowa strona internetowa Elbląga. Na ogłoszenie dla jej wykonawców odpowiedziała tylko jedna firma, która zaoferowała za swoje usługi 45,5 tysiąca złotych.

Obecna strona internetowa miasta i Urzędu Miejskiego – elblag.eu - powstała kilkanaście lat temu, przez ten czas przeszła kilka modyfikacji, ale wyraźnie odstaje pod względem wizualnym i funkcjonalnym od internetowych wizytówek innych miast. Wkrótce ma się to zmienić.

Władze Elbląga zamówiły właśnie wykonanie i wdrożenie zintegrowanego z Biuletynem Informacji Publicznej o e-usługami portalu miejskiego, który będzie dofinansowany z funduszy unijnych w ramach projektu „Cyfrowy Elbląg rozbudowa systemu e-usług publicznych”. Na zapytanie ofertowe w tej sprawie odpowiedziała tylko jedna firma - KDMC Karolina Podsiedlik z Łodzi. Cena? 45,5 tys. złotych.

- Strona powinna odpowiadać współczesnym trendom w Internecie. Wysoka jakość przekazu wizualnego ma za zadanie przez swoją przejrzystość i atrakcyjność zachęcać do eksploracji treści portalu, ułatwić dostęp do uzyskania informacji, a w dalszej perspektywie również zwiększyć liczbę odwiedzających. Portal powinien być atrakcyjny pod względem wizerunkowym – czytamy w ogłoszeniu. - Wykonawca powinien unowocześnić wizerunek Urzędu Miejskiego w Elblągu w Internecie oraz usprawnić komunikację elblążan z Urzędem Miejskim oraz zachęcić do odwiedzenia miasta przez turystów krajowych i zagranicznych.

Strona ma m.in. posiadać różne wersje językowe (m.in. niemiecką i angielską), rozwiązania przyjazne osobom niepełnosprawnym, rozbudowany system zarządzania treścią (CMS), odpowiednie zabezpieczenia przed włamaniami, certyfikat SSL. Ma być multimedialna i sprzężona z profilami miasta w mediach społecznościowych. I wykonana zgodnie z zasadami pozycjonowania w Internecie (SEO) oraz podpięta pod statystyki Google Analytics lub inny system o podobnej funkcjonalności.

Wykonawca strony ma także przeszkolić administratora z ramienia Urzędu Miejskiego jak i około 30-osobowy zespół urzędników z obsługi strony i udzielić 5-letniej gwarancji. W tym też czasie zapewnić wsparcie techniczne strony i jej aktualizację.

Jeśli jedyna oferta nadesłana na ogłoszenie władz miasta spełni warunki, wykonawca będzie miał 60 dni na zbudowanie strony od daty podpisania umowy.