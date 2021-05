Numer 998 już nie do strażaków

Wybierając numer 998 zwykle łączymy się z dyżurnym Państwowej Straży Pożarnej. Od 11 maja zmieni się to na terenie powiatu elbląskiego, natomiast w kraju Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji takie zmiany wprowadza już od początku 2021 roku.

Wybierając numer 998 - od 11 maja (od godz. 11) - zamiast strażaka usłyszymy operatora centrum powiadamiania ratunkowego (CPR) w Olsztynie. - Będzie to domyślne centrum, jednak jeśli jego operatorzy będą zajęci, to ruch telefoniczny może zostać przekierowany do innego CPR na terenie kraju, określonego przez system według algorytmu najkrótszego czasu oczekiwania na połączenie - czytamy w informacji zamieszczonej na stronie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.

Jest to konsekwencja zmian jakie wprowadza Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach reorganizacji numerów alarmowych w Polsce. Proces przełączania numeru 998 do centrów CPR (można się z nimi połączyć wybierając numer 112) potrwa do końca listopada 2021 r.

- Dzwoniąc z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na numer alarmowy 998 zostaniemy połączeni z operatorem CPR, który przyjmie zgłoszenie i przekaże je do właściwej jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Dyżurny stanowiska kierowania straży pożarnej, na podstawie otrzymanego z CPR zgłoszenia, będzie dysponował odpowiednie do sytuacji siły ratownicze oraz koordynował prowadzone działania. Obecnie dzieje się tak już ze wszystkimi zgłoszeniami alarmowymi dotyczącymi straży pożarnej, a wykonanymi bezpośrednio na numer 112 - czytamy również w informacji KMPSP w Elblągu.

Jak wyjaśnia MSWiA (w komunikatach na swojej stronie) te zmiany wprowadza się m.in. po to, aby wyeliminować jak najwięcej zgłoszeń fałszywych lub niezasadnych. Ponadto przełączenie numeru powinno odciążyć dyżurnych Państwowej Straży Pożarnej (szczególnie w sytuacji zgłoszeń alarmowych w czasie gwałtownych burz). Pomysłodawcy przekonują, że dzięki temu wzrośnie skuteczność udzielania pomocy tym osobom, które naprawdę jej potrzebują. Strażacy otrzymają bowiem sprawdzone powiadomienia bezpośrednio z CPR.