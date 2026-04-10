O unijno - rosyjskiej granicy

 Elbląg, Konferencja prasowa przed seminarium komisji CIVEX
Konferencja prasowa przed seminarium komisji CIVEX fot. Anna Dembińska

Przygraniczne regiony Unii Europejskiej były głównym tematem seminarium komisji CIVEX Europejskiego Komitetu Regionów. Do Elbląga przyjechali samorządowcy z państw Unii Europejskiej.

CIVEX jest komisją Europejskiego Komitetu Regionów zajmującą się „szerokim zakresem tematów związanymi ze sprawami konstytucyjnymi i instytucjonalnymi, przestrzenią wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz zewnętrznym wymiarem UE, w tym rozszerzeniem, krajami objętymi polityką sąsiedztwa i współpracą na rzecz rozwoju” - jak czytamy na stronie internetowej Europejskiego Komitetu Regionów. W jej skład wchodzą prezydenci miast, burmistrzowie, radni przedstawiciele regionów państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

Dziś (10 kwietnia) w Elblągu odbyło się seminarium CIVEX pn. „Na granicy UE - Rosja. Perspektywy i wyzwania dla regionów przygranicznych UE“. Do naszego miasta przyjechali członkowie Komitetu Regionów z Litwy, Szwecji, Chorwacji, Łotwy, Węgier, Słowenii, Francji, Niemiec, Estonii, Włoch, Finlandii i Czech. Polskę reprezentowali europoseł KO Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko – mazurskiego Marcin Kuchciński oraz prezydent Elbląga Michał Missan.

- To kolejny etap naszego planu pokazywania wyzwań stojących przed nami – mówił na briefingu prasowym Marcin Kuchciński, marszałek woj. warmińsko-mazurskiego i członek Europejskiego Komitetu Regionów. - Chcemy samorządowcom z innych krajów zwrócić uwagę z jakimi problemami musí się mierzyć nasz region po 2022 r., czyli po agresji Rosji na Ukrainę. Pierwsze efekty już są: w połowie lutego został ogłoszony program, który ma wesprzeć dodatkowymi środkami regiony przygraniczne.

- Bezpieczeństwo Europy zależy dziś od bezpieczeństwa jej wschodniej flanki, szczególnie tych terenów położonych na granicy z Rosją i Białorusią. – dodał Jacek Protas, europoseł. - Do efektów naszych działań można zaliczyć możliwość korzystania przez regiony przygraniczne z dodatkowych preferencji, znalazły się też nowe priorytety, na które można przeznaczać środki europejskie. Dostaliśmy pieniądze na wzmocnienie granicy z Rosją i Białorusią, Tarcza Wschód stała się elementem strategicznego planu obrony całej Unii. Dzięki mechanizmowi SAFE mamy prawie 44 mld euro do zagospodarowania. To dzialania na dziś.

- Mocno szykujemy się na nową perspektywę. Zarejestrowaliśmy Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zalewu Wiślanego. Mam nadzieję, że w tej nowej perspektywie takie inicjatywy będą docenione. Przypomnę też, że realizujemy inwestycje w porcie, która może być szczepionką w gospodarce naszego regionu – uzupełnił Michał Missan, prezydent Elbląga.

Podczas seminarium odbyły sie dwie dyskusje panelowe. Pierwsza dotyczyła nowych zagrożeń dla wschodnich regionów przygranicznych UE; druga odporności, współpracy i możliwości jako elementu rozwoju tej części Unii.

SM

Reklama
 