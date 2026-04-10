O unijno - rosyjskiej granicy

Przygraniczne regiony Unii Europejskiej były głównym tematem seminarium komisji CIVEX Europejskiego Komitetu Regionów. Do Elbląga przyjechali samorządowcy z państw Unii Europejskiej.

CIVEX jest komisją Europejskiego Komitetu Regionów zajmującą się „szerokim zakresem tematów związanymi ze sprawami konstytucyjnymi i instytucjonalnymi, przestrzenią wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz zewnętrznym wymiarem UE, w tym rozszerzeniem, krajami objętymi polityką sąsiedztwa i współpracą na rzecz rozwoju” - jak czytamy na stronie internetowej Europejskiego Komitetu Regionów. W jej skład wchodzą prezydenci miast, burmistrzowie, radni przedstawiciele regionów państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dziś (10 kwietnia) w Elblągu odbyło się seminarium CIVEX pn. „Na granicy UE - Rosja. Perspektywy i wyzwania dla regionów przygranicznych UE“. Do naszego miasta przyjechali członkowie Komitetu Regionów z Litwy, Szwecji, Chorwacji, Łotwy, Węgier, Słowenii, Francji, Niemiec, Estonii, Włoch, Finlandii i Czech. Polskę reprezentowali europoseł KO Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko – mazurskiego Marcin Kuchciński oraz prezydent Elbląga Michał Missan.

- To kolejny etap naszego planu pokazywania wyzwań stojących przed nami – mówił na briefingu prasowym Marcin Kuchciński, marszałek woj. warmińsko-mazurskiego i członek Europejskiego Komitetu Regionów. - Chcemy samorządowcom z innych krajów zwrócić uwagę z jakimi problemami musí się mierzyć nasz region po 2022 r., czyli po agresji Rosji na Ukrainę. Pierwsze efekty już są: w połowie lutego został ogłoszony program, który ma wesprzeć dodatkowymi środkami regiony przygraniczne.

- Bezpieczeństwo Europy zależy dziś od bezpieczeństwa jej wschodniej flanki, szczególnie tych terenów położonych na granicy z Rosją i Białorusią. – dodał Jacek Protas, europoseł. - Do efektów naszych działań można zaliczyć możliwość korzystania przez regiony przygraniczne z dodatkowych preferencji, znalazły się też nowe priorytety, na które można przeznaczać środki europejskie. Dostaliśmy pieniądze na wzmocnienie granicy z Rosją i Białorusią, Tarcza Wschód stała się elementem strategicznego planu obrony całej Unii. Dzięki mechanizmowi SAFE mamy prawie 44 mld euro do zagospodarowania. To dzialania na dziś.

- Mocno szykujemy się na nową perspektywę. Zarejestrowaliśmy Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zalewu Wiślanego. Mam nadzieję, że w tej nowej perspektywie takie inicjatywy będą docenione. Przypomnę też, że realizujemy inwestycje w porcie, która może być szczepionką w gospodarce naszego regionu – uzupełnił Michał Missan, prezydent Elbląga.

Podczas seminarium odbyły sie dwie dyskusje panelowe. Pierwsza dotyczyła nowych zagrożeń dla wschodnich regionów przygranicznych UE; druga odporności, współpracy i możliwości jako elementu rozwoju tej części Unii.