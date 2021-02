Od dzisiaj zmiany w obostrzeniach

Od poniedziałku (1.02) sklepy w galeriach handlowych są już otwarte, zniesiono też godziny dla seniorów. W palcówkach handlowych nadal obowiązuje limit osób, wymóg noszenia maseczek i zachowania dystansu.

Rząd podtrzymał większość z dotychczasowych obostrzeń do 14 lutego br. Wyjątkiem jest otwarcie sklepów w galeriach i centrach handlowych i otworzenie instytucji kultury: muzeów i galerii sztuki. Sklepy funkcjonują w reżimie sanitarnym. W palcówkach handlowych obowiązują limity: jedna osoba na 10 m kw. w sklepach do 100 m kw. lub jedna osoba na 15 m kw. w sklepach powyżej 100 m kw. Obowiązuje też wymóg noszenia maseczek i dezynfekcja rąk. Od 1 lutego zniesiono godziny dla seniorów. W centrach handlowych nadal nie działają place zabaw i siłownie, a restauracje i kawiarnie mogą wydawać jedzenie tylko na wynos i na dowóz.

Do 14 lutego br. zawieszona jest wciąż działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness.

Ograniczona pozostaje działalność hoteli. Rozszerzono jednak krąg osób, które mogą z nich korzystać o członków komisji i zespołów właściwych w sprawach egzaminów adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a także o osoby uczestniczące w przygotowaniu i organizacji tych egzaminów oraz członków komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym, w związku z wykonywaniem zadań służbowych.