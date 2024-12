Od EUH-E do AMiSNS i dalej (70 lat akademickiego Elbląga, odc. 9)

Kontynuujemy nasze publikacje dotyczące 70-lecia szkolnictwa akademickiego w Elblągu. W poprzednim odcinku przybliżyliśmy historię EUH-E w latach 2004-2014, teraz przedstawimy, co się działo w następnych latach aż do dziś.

W tym materiale ponownie opieramy się na kalendarium Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej przygotowanym przez Agatę Moczybrodę, a później przez Monikę Kowalską-Rutynę z Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych. Tekst poniżej stanowi wybór informacji o uczelni z tych przygotowanych przez autorki.

2015

4 maja 2015 – Polska Komisja Akredytacyjna uchwałą z 9 kwietnia 2015 r., przyznała pozytywną ocenę programową na kierunku pedagogika na poziomie studiów I i II stopnia. 13 maja kierunek zarządzanie prowadzony na EUH-E otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ocena pozytywna potwierdza, że kierunek zarządzanie, spełnia wymagania jakościowe w zakresie programów kształcenia, sposobów ich weryfikacji, zasobów kadrowych i infrastruktury technicznej. Również 13 maja Magdalena Krośnicka, studentka III roku pielęgniarstwa EUH-E zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Filmowym na Najlepszy Film Promujący Zawód Pielęgniarki w Polsce. Organizatorem konkursu było Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. 2 października odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom administracji (studia I i II stopnia), pedagogiki (studia I i II stopnia) oraz zarządzania. 3 października miała miejsce inauguracja roku akademickiego.

2016

W styczniu 2016 podpisano umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku-Białej. 18 marca odbyła się uroczystość dyplomatorium absolwentów studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo. Absolwenci z rąk dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Jana Talara odebrali dyplomy ukończenia studiów oraz zostały im wręczone czepki pielęgniarskie. 15 czerwca - w związku z ustawowym wymogiem sprawdzania prac programem antyplagiatowym Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna zaczęła sprawdzać prace dyplomowe programem Plagiat.pl. 12 lipca uczelnia zajęła 2. miejsce w województwie warmińsko-mazurskim w rankingu szkół wyższych miesięcznika edukacyjnego poświęconego uczelniom wyższym „Perspektywy”, w kategorii najlepsze niepubliczne uczelnie magisterskie. 30 września odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. 1 października EUH-E w Elblągu obchodziła jubileusz 15-lecia. Odbyła się uroczysta msza św. w Katedrze Św. Mikołaja w Elblągu pod przewodnictwem ks. biskupa dr. Jacka Jezierskiego. Podczas mszy nastąpiło poświęcenie sztandaru uczelni. Uroczystość połączona z inauguracją roku akademickiego odbyła się w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Gościem specjalnym był prof. Zbigniew Lew–Starowicz.

2017

Styczeń 2017 – EUH-E podpisało porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Techniczno-Informatycznych oraz Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu. 12 maja odbyło się dyplomatorium absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Podczas uroczystości odbyło się tzw. czepkowanie. 30 czerwca 2017 - uczelnia po raz kolejny zajęła 2. miejsce

w województwie warmińsko-mazurskim w rankingu szkół wyższych miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy” w kategorii Najlepsze Niepubliczne Uczelnie Magisterskie. 6 września w wyniku kontroli Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych uczelnia po raz kolejny otrzymała akredytację do kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na studiach licencjackich i magisterskich. 27-29 października 2017 odbył się Ogólnopolski Festiwal Współczesnej Muzyki Chóralnej Music Everywhere, na którym chór Cantata wywalczył złoto.

2018

8 lutego powstało koła dla studentów pielęgniarstwa "Pokolenia F.Nightingale”. 15 lutego podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu a III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Elblągu. 20 lutego miała miejsce wizyta mera Tarnopola Serhija Nadała i rektorów tarnopolskich uniwersytetów państwowych. EUH-E podpisała umowy o współpracy z trzema tarnopolskimi uniwersytetami, z Tarnopolskim Państwowym Uniwersytetem Medycznym, Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym i Narodowym Uniwersytetem Technicznym. 25 kwietnia została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 22-24 maja prezydent EUH-E prof. EUH-E dr Magdaleną Dubiella-Polakowską, wspólnie z prodziekan WAiNS dr Izabela Seredocha, uczestniczyły w Elbląskiej Misji Naukowo-Gospodarczej w Tarnopolu. W lipcu prodziekanem pedagogiki został dr Piotr Kulikowski. 16 sierpnia powołano dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. Adama Kosińskiego. 27 września odbyła się inauguracja roku akademickiego.

2019

1 marca 2019 powołano nowego dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, został nim prof. dr hab. n. med. Marek Grzybiak. 21 marca na funkcję prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu powołano dr Rafała Pluszyńskiego (do 30 września 2020). 19 kwietnia zostało podpisane porozumienie między rektorem EUH-E a marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego dot. wspólnego realizowania działań związanych z popularyzowaniem wiedzy na temat ekonomii społecznej. 2 kwietnia decyzją MNiSW Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna uzyskała pozwolenie na prowadzenie 5-letnich magisterskich studiów na kierunku psychologia. 26 kwietnia - dyplomatorium absolwentów pielęgniarstwa I stopnia. Podczas uroczystości odbyło się czepkowanie i złożenie przyrzeczenia pielęgniarskiego, został odśpiewany hymn pielęgniarek polskich. W czerwcu 2019 prodziekan WAiNS dr Izabela Seredocha została powołana na funkcję prorektora ds. kształcenia EUH-E. Prodziekanem na WAiNS pozostał dr Piotr Kulikowski. 5 października odbyła się inauguracja roku akademickiego oraz uroczyste otwarcie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, wojewoda warmińsko-mazurski oraz rektor EUH-E.

2020

24 czerwca 2020 uczelnia objęła patronat nad klasą sportową z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy sportowej (piłka ręczna z elementami fizjoterapii) na mocy zawartego porozumienia mogą uczestniczyć w wybranych zajęciach. 28 sierpnia EUH-E podpisało porozumienie o współpracy z CM Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Porozumienie dotyczyło wspólnego projektu naukowo-badawczego "Status ratownika medycznego w zespole terapeutycznym". Kierownikiem i pomysłodawcą projektu od strony EUH-E jest dr n. med. Magdalena Lemska. 11 września odbyło się „czepkowanie” absolwentów EUH-E na kierunku pielęgniarstwo. 24 września odbył się pierwszy egzamin dyplomowy ratowników medycznych w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej. 30 września na Wydziale Nauk o Zdrowiu powstała Pracownia Badań Socjomedycznych, kierownikiem pracowni została dr n. med. Magdalena Lemska. We wrześniu 2020 kierunek pielęgniarstwo decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po raz kolejny otrzymał pozytywną ocenę na poziomie studiów pierwszego oraz drugiego stopnia. Również we wrześniu, ocenę pozytywną PKA uzyskał kierunek administracja prowadzony w EUH-E na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. 3 października miała miejsce inauguracja roku akademickiego 2020/2021. Odbyła się ona jedynie z udziałem reprezentantów studentów, reszta studentów i gości z uwagi na pandemię mogła w niej uczestniczyć poprzez transmisję online. 20 października zostało podpisane porozumienie z Zespołem Szkół Technicznych, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna objęła patronat nad klasą mundurową. Uczniowie mogą uczestniczyć wraz ze studentami bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych wykładach. 21 listopada na zajęciach z zachowań organizacyjnych dla studentów V semestru zarządzania i administracji gościem był Rafael Churawski, założyciel German Poland Bridge Group, organizacji działającej na terenie Polski i Niemiec, świadczącej usługi doradcze i szkoleniowe. Z GPBG EUH-E podpisała porozumienie o współpracy w październiku 2020 roku.

2021

18 stycznia decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelnia otrzymała pozwolenie na prowadzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku położnictwo. W lutym 2021 EUH-E została wyróżniona przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki, z uwagi na realizację działań względem Społeczności Akademickiej EUH-E. Wykonana praca specjalistów kierunku psychologia została szczegółowo opisana, rezultaty zostały docenione i zamieszczone w ogólnopolskim Katalogu dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni w dobie COVID-19. 16 lutego kierunek pielęgniarstwo (studia I stopnia) uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością”. 25 lutego podpisano porozumienia z Krajową Administracją Skarbową, Izbą Administracji Skarbowej w Olsztynie. 21 kwietnia odbyły się pierwsze Drzwi Otwarte online w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. 21 maja odbyło się Dyplomatorium na kierunku pielęgniarstwo I stopnia. W 2021 roku dyplom pielęgniarki/pielęgniarza uzyskało 65 osób, w tym aż 11 panów. 22 maja 2021 rozpoczęcie naboru na studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo I stopnia. 1 czerwca ruszył nabór na studia pomostowe na kierunku położnictwo I stopnia 13 sierpnia - uzyskanie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku pedagogika na najbliższe 6 lat. 2 października 2021 miała miejsce inauguracja roku akademickiego 2021/2022, w trakcie uroczystości wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki dokonał odznaczeń państwowych. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał rektor Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, dr prof. EUH-E Zdzisław Dubiella. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczono prorektor ds. rozwoju uczelni, dr prof. EUH-E Magdalenę Dubiellę-Polakowską, Brązowym Krzyżem Zasługi kwestor Żanetę Jakimowską. 29 października 2021 - decyzji z dnia 29.10.2021 roku Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna zmienia nazwę na Akademię Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych. Zmiana nazwy wiąże się z uzyskaniem kolejnych uprawnień akademickich i rozszerzeniem oferty edukacyjnej.

2022

26 marca 2022 podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy uczelnią a Komendą Miejską Policji w Elblągu. W marcu i kwietniu przeprowadzono egzamin dyplomowy na Wydziale Nauk o Zdrowiu studentów pielęgniarstwa. Łącznie do egzaminu w roku akademickim 2021/2022 przystąpiło 91 studentów pielęgniarstwa. 7 kwietnia podpisano porozumienie o współpracy z Oddziałem Żandarmierii Wojskowej w Elblągu. 28 kwietnia 2022 została wydana monografia pod redakcją naukową kadry akademickiej WNoZ AMiSNS dr M. Lemskiej, prof. A. Kosińskiego i dr G. Mańko pt.: „Wybrane zagadnienia nauk medycznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów medycyny społecznej”. Publikacja podejmuje szeroką tematykę medyczną wpisującą się w interdyscyplinarność nauk o zdrowiu. 31 maja zmarł prof. dr. hab. Czesława Kłyszejko. Z uczelnią związany był od 1 kwietnia 2005 do 30 września 2020 roku. Był pierwszym dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu (2005-2006), od 2007 roku pełnił funkcję kierownika Katedry Pielęgniarstwa na WNoZ. Zasiadał w Senacie uczelni oraz w Radzie Wydziału Nauk o Zdrowiu. Sprawował nadzór merytoryczny nad działaniami naukowymi, w tym nad konferencją na temat: ,,Interdyscyplinarny wymiar promocji zdrowia”. 2 czerwca AMiSNS przystąpiła do Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. 7 czerwca zmarł dr hab. n. med. Tomasz Wierzba. Współpracował z uczelnią od 2018 roku, prowadził wykłady z fizjologii i diagnostyki fizjologicznej. 12 czerwca po raz osiemnasty odbyło się Dyplomatorium absolwentów studiów na kierunku pielęgniarstwo I stopnia. W lipcu odbyły się obrony prac licencjackich na kierunku pielęgniarstwo. 8 lipca na Wydziale Nauk o Zdrowiu odbył się egzamin dyplomowy na kierunku ratownictwo medyczne. W dniach 8-10 lipca odbył się pierwszy w historii uczelni egzamin OSCE dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunku pielęgniarstwo I stopnia. OSCE, czyli Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny służy do oceny umiejętności praktycznych studenta oraz ewaluacji efektów kształcenia. Ocenie podlegała umiejętność poprawnego wykonania zadania, zgodnie z procedurami medycznymi. 14 lipca 2022 dr Magdalena Dubiella-Polakowska, prof. AMiSNS oraz Starosta Elbląski Maciej Romanowski podpisali porozumienie o współpracy. Strony zadeklarowały podjęcie wspólnych działań w zakresie rozwijania wzajemnych kontaktów pomiędzy instytucjami. 10 sierpnia poinformowano o uruchomieniu kierunku lekarskiego na Wydziale Lekarskim. Nowy kierunek znalazł się w ofercie edukacyjnej uczelni na mocy decyzji Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka z 5 sierpnia 2022 r. o udzieleniu AMiSNS pozwolenia na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim. Wśród gości przybyłych na konferencję byli m.in. włodarze miasta i województwa, prezydent Elbląga Witold Wróblewski oraz wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Piotr Opaczewski, a także przedstawiciele elbląskich szpitali, które są partnerami uczelni w kształceniu studentów w zawodach medycznych 1 października 2022 w Teatrze im. Aleksandra Sewruka odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024. 16 listopada odbyło się spotkanie przedstawicieli miasta Tarnopola (Ukraina), Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego i władz AmiSNS.

2023

22 stycznia 2023 - odbyło się pierwsze oficjalne (inaugurujące) spotkanie Koła Naukowego studentów psychologii „Ryba psuje się od głowy”, 14 członków Koła uzgodniło plan działań. 21 lutego zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy akademią a Aresztem Śledczym w Elblągu. 13-24 marca odbył się praktyczny egzamin dyplomowy na studiach I stopnia, na kierunku pielęgniarstwo. Egzamin dyplomowy składał się z części praktycznej oraz teoretycznej. 15 marca 2023 - Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, odwiedził akademię, spotkał się ze studentami, społecznością akademicką i zwiedził Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej. W kwietniu AMiSNS zajęła II miejsce w województwie warmińsko-mazurskim w plebiscycie edukacyjnym 2022 jako Uczelnia Roku Nagrodę, poprzez głosowanie, przyznali studenci. 9 maja zmarł prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak, wieloletni dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. 18 maja - zostało zawarte porozumienie pomiędzy Akademią Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Olsztynie. 2 czerwca 2023 odbyło się uroczyste czepkowanie. Ponad 100 absolwentek i absolwentów studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo otrzymało czepki oraz przypinki, które miały symbolizować wstąpienie w szeregi pielęgniarskiej grupy zawodowej. 1 lipca 2023 – odbyła się obrona prac magisterskich na kierunku pielęgniarstwo. 3-11 lipca po raz pierwszy w historii akademii odbył się egzamin dyplomowy na studiach I stopnia na kierunku położnictwo. 7-8 lipca studenci kierunku ratownictwo medyczne przystąpili do egzaminu dyplomowego. Egzamin składał się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Część praktyczna realizowana była w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, gdzie poddano ocenie praktyczne przygotowanie przyszłych medyków do zawodu. 7-9 lipca studenci pierwszego roku kierunku pielęgniarstwo przystąpili do egzaminu OSCE, którego celem była ocena podstawowych pielęgniarskich umiejętności praktycznych, których wykonanie musiało przebiegać zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznymi. Do egzaminu podeszło 103 studentów. W sierpniu odbył się pierwszy w historii uczelni egzamin OSCE na kierunku położnictwo. 23 września odbyły się obrony na kierunku fizjoterapia, pierwszych absolwentów jednolitych studiów magisterskich. 1 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024, której towarzyszyło otwarcie wystawy poświęconej Mikołajowi Kopernikowi z okazji trwającego Roku Mikołaja Kopernika. 11 października akademia otrzymała czek w wysokości 2 588 670,00 zł. To dofinansowanie na realizację autorskiego projektu dotyczącego innowacyjnych metod kształcenia podyplomowego. Na trzech kierunkach: „Fizjoterapia w końcowej fazie życia pacjentów z niewydolnością oddechową w warunkach domowych z wykorzystaniem narzędzi telemedycznych (FIZJO)”, „Skuteczne wdrażanie innowacji w podmiotach leczniczych (INNO)”, „Dobra praktyka badań klinicznych dla badaczki i badacza (KLIN-BAD)”. Projekt został zgłoszony w konkursie zorganizowanym przez Agencję Badań Medycznych. W listopadzie otwarto oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej w Elblągu. Oddział gromadzi wydawnictwa medyczne i pokrewne. Najważniejszym celem biblioteki jest zaspokojenie potrzeb wszystkich zainteresowanych problematyką medyczną i naukami pokrewnymi w zakresie usług bibliotecznych i informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia, środowiska pracowników naukowych i dydaktycznych oraz oczywiście osób studiujących m.in. nauki medyczne. W listopadzie miało miejsce przyjęcie studentów kierunku lekarskiego do IFMSA Poland (Oddział Kandydacki IFMSA w Elblągu), Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, jest największą i najbardziej znaną organizacją zrzeszającą studentów medycyny i młodych lekarzy. 6 grudnia 2023 akademia gościła delegację z Chin. Podczas spotkania omówiono zasady współpracy naukowej oraz edukacyjnej, jak również ustalono harmonogram pracy i kierunek nadchodzących działań. Kooperacja ma na celu m.in. wymianę międzynarodową wykładowców i studentów oraz organizację wspólnych konferencji naukowych. Gośmi akademii byli Song Yi Bing i Liu Zheng Wei, prodziekan i Dyrektor Departamentu Współpracy Edukacyjnej prowincji Henan.

2024

Na początku roku nowym dziekanem WNoZ została dr n. o zdr. Magdalena Tomczyk, zastępując na stanowisku dr n. med. Annę Tałaj. W dniach 26 lutego–6 marca odbyła się praktyczna część egzaminu dyplomowego studentów I stopnia kierunku pielęgniarstwo. 5 kwietnia 2024 do Rejestru uczelnianych organizacji studenckich zostało wpisane Studenckie Towarzystwo Naukowe. Organizacja ta zrzesza wszystkie koła naukowe działające na uczelni. Należą do niej członkowie kół, a i ich przewodniczący tworzą Zarząd. Przewodniczącym został wybrany Patryk Biedka, student kierunku lekarskiego. W kwietniu doszło do zmiany szaty graficznej oraz profilu Acta Elbingensia (Acta Elbing). To multidyscyplinarne czasopismo naukowe, publikowane przez Akademię od 2003 roku. Acta Elbingensia ukazuje się raz w roku, w grudniu, w wersji cyfrowej i drukowanej. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły naukowe z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, których autorami są zarówno naukowcy, jak też studenci i klinicyści z różnych ośrodków akademickich i klinicznych kraju i świata. W maju 2024 akademia uzyskała akredytację na kierunek kształcenia położnictwo (studia pierwszego stopnia) na okres 3 lat. 10 maja odbyło się Czepkowanie absolwentów pielęgniarstwa. 20-21 czerwca odbył się egzamin dyplomowy na kierunku ratownictwo medyczne. 28-29 czerwca odbyły się obrony pracy dyplomowych oraz egzaminu dyplomowego 48 studentów studiów drugiego stopnia kierunku pielęgniarstwo. 4 lipca 2024 odbyły się egzaminy dyplomowe na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Do obrony prac licencjackich i magisterskich przystąpili studenci trzeciego roku studiów pierwszego stopnia oraz drugiego roku drugiego stopnia kierunku pedagogika. 6 lipca 2024 - odbyły się pierwsze w historii uczelni obrony prac dyplomowych na kierunku psychologia. To pierwsi absolwenci tego kierunku. 11 lipca 2024 - odbyły się obrony prac dyplomowych na kierunkach zarządzanie, administracja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. 5 października 2024 – odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2024/2025. Dziekanem Wydziału Administracji i Nauk Społecznych został dr Andrzej Żyliński, zastępując na stanowisku dr. Piotra Kulikowskiego. 8 listopada odbyło się czepkowanie absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. 28 listopada Wydział Lekarski Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych zorganizował swoją pierwszą Uroczystość Białego Fartucha. Wydarzenie oznacza symboliczne przejście studentów trzeciego roku od nauki teoretycznej do praktycznej w środowisku klinicznym. Studenci od tego momentu rozpoczynają naukę w utworzonych klinikach: Szpital Miejski w Elblągu, Szpital Wojewódzki w Elblągu, COPERNICUS Podmiot Lecznicy sp. z o.o. w Gdańsku.

Od redakcji: Kolejny odcinek naszego cyklu będzie poświęcony Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, obecnej Akademii Nauk Stosowanych.

Odcinek 1 cyklu

Odcinek 2 cyklu

Odcinek 3 cyklu

Odcinek 4 cyklu

Odcinek 5 cyklu

Odcinek 6 cyklu

Odcinek 7 cyklu

Odcinek 8 cyklu