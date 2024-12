Od Sztormowej do Radosnej przez Plastyk

Rada Miejska w Elblągu na najbliższej sesji Rady Miejskiej 23 grudnia ma m.in. przegłosować nowe nazwy ulic i nadać imię jednemu z nowych rond.

Rondo, które powstało w 2018 roku u zbiegu ul. Królewieckiej i Kościuszki (koło szpitala wojewódzkiego) ma nosić nazwę Plastyk. Pomysł do władz Elbląga zgłosił jeden z mieszkańców, pozytywnie zaopiniowała go komisja ds. nadawania nazw działająca przy prezydencie.

- Nazwa nawiązuje do Spółdzielni Pracy Przemysłu Skórzanego Plastyk, która usytuowana była w bezpośrednim sąsiedztwie wskazanego ronda. Spółdzielnia Przemysłu Skórzanego Plastyk powstała na mocy uchwały rządowej nr 40 z roku 1972 roku, jako jedna z 70 zaplanowanych inwestycji w Elblągu. Wspomniana uchwała ściągnęła do Elbląga ogromne subwencje i inwestycje rządowe, co przyczyniło się do rozwoju miasta. W latach 70.spółdzielnia stanowiła prawdziwy kombinat przemysłowy, skupiający kilka zakładów produkcyjnych, produkujących galanterię skórzaną i wyroby ze skóry na potrzeby, zarówno rynku krajowego jak i odbiorców zagranicznych, w którym znalazło zatrudnienie około 300 pracowników. Po latach kryzysu Sąd Rejonowy w Elblągu w 2002 r. ogłosił upadłość Spółdzielni Pracy Przemysłu Skórzanego "Plastyk" – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały w tej sprawie.

Radni będą głosować na najbliższej sesji 23 grudnia nie tylko nad nadaniem nazwy rondu, ale także trzem nowym ulicom, które powstaną w okolicach ul. Nowodworskiej. Będą częścią osiedla domków jednorodzinnych, który powstaje w tym miejscu. Powstaną więc ul. Sztormowa, Pogodna i Radosna.

- Wskazane nazwy ulic zostały zaproponowane przez ich właścicieli. Nadanie nazw tym drogom wewnętrznym ułatwi ustalenie numerów adresowych dla planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję ds. nadawania nazw w Elblągu - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.