 Odbierz zdjęcia z „Fotki Miesiąca”

Wystawa się skończyła, ale zdjęcia zostały. Autorów fotografii, które były pokazane na wystawie „Fotka Miesiąca” zapraszamy do naszej redakcji po odbiór swoich zdjęć.

Wystawa „Fotka Miesiąca” to prawdziwa uczta dla miłośników Elbląga i regionu. Na fotografiach uwieczniono najładniejsze, najciekawsze, a czasami najbardziej dzikie zakątki. Zdjęcia są tak ładne, że szkoda, żeby trafiły do magazynu. Dlatego w tym roku chcemy, żeby wysokiej jakości wydruki trafiły do rąk autorów zdjęć. Aby je bezpłatnie odebrać, wystarczy przyjść do naszej redakcji.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

ul.1 Maja 1c

tel. 55 235 39 76

w godz. 8:30 -16:30

Na naszej stronie internetowej konkurs „Fotka miesiąca” trwa cały rok. Czekamy na wasze zdjęcia każdego miesiąca. Podziel się swoją pasją z innymi, pokaż nam jak Ty patrzysz na świat. Kolejny wernisaż wystawy Fotka Miesiąca już za rok w styczniu.

