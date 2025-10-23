Oddaj krew

Już 27 października w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbędzie się akcja oddawania krwi organizowana przez Radę Studentów ANS w Elblągu we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

Wydarzenie odbędzie się w godzinach 8:00–11:00 w gmachu Uczelni przy Al. Grunwaldzkiej 137. Celem inicjatywy jest promowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród społeczności akademickiej oraz wsparcie osób potrzebujących pomocy medycznej. Każdy, kto zdecyduje się oddać krew, może realnie przyczynić się do ratowania ludzkiego życia. Akcja krwiodawstwa to nie tylko okazja, by pomóc innym, ale również szansa na włączenie się w działania o dużym znaczeniu społecznym. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i otwarty dla wszystkich studentów oraz pracowników uczelni.