Odszedł Stanisław Haliniak

Zmarł Stanisław Haliniak, były wiceprezydent Elbląga oraz były prezes Klubu Sportowego „Start”, a później także wieloletni prezes PSS Społem w Elblągu. Miał 81 lat.

Stanisław Haliniak został powołany na stanowisko wiceprezydenta Elbląga 1 września 1978 roku i pełnił tę funkcję do 15 grudnia 1982 roku. Dwukrotnie pełnił funkcję prezesa ówczesnego Spółdzielczego Klubu Sportowego "Start" w Elblągu. Pierwsza kadencja to lata 1975-1981, a druga 1987-1992. Za jego pierwszej kadencji młody zespół piłki ręcznej dziewcząt poprzez udział w lidze międzywojewódzkiej i II lidze w ciągu dwóch sezonów awansował do I ligi. Druga kadencja prezesury to historyczne wicemistrzostwo Polski w 1991 roku i mistrzowski tytuł Polski w 1992 roku. Ponadto drużyna uczestniczyła w rozgrywkach o Puchar Zdobywców Pucharów i w europejskim Pucharze Mistrzów Klubowych osiągając fazę ćwierćfinałową.

Stanisław Haliniak był także prezesem PSS SPOŁEM w Elblągu w latach 1995-2005. Zmarł 15 stycznia 2021 r. w wieku 81 lat.

Wystawienie urny z prochami zmarłego będzie miało miejsce 22 stycznia o godz.10.30 w Kościele Miłosierdzia Bożego przy ul. Bema w Elblągu. Msza święta żałobna rozpocznie się o godz.11 Pogrzeb odbędzie się bezpośrednio po mszy na cmentarzu komunalnym przy ul. Agrykola (wyprowadzenie urny z prochami zmarłego przy kaplicy).