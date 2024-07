Ogólnopolski protest wydawców, redakcji i dziennikarzy

W czwartek, 4 lipca, odbywa się protest polskich mediów przeciwko formie, w jakiej implementowano w naszym kraju dyrektywę prawach autorskich w świecie cyfrowym. Przepisy faworyzują technologicznych gigantów, którzy bezkarnie i nieodpłatnie wykorzystują tworzone przez redakcje teksty, a zyski przekazują za granicę. Apelujemy do władzy, do posłów i senatorów wszystkich opcji politycznych, by wysłuchali naszych racji i poprawili szkodliwe prawo. Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl również przyłącza się do tego ogólnopolskiego protestu. Politycy! Nie zabijajcie polskich mediów! Treść apelu poniżej.