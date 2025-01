Ograniczenia w systemie Elbląskiej Karty Miejskiej

(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu informuje, że od piątku, 17 stycznia (od ok. godz. 22) do 20 stycznia (do ok. godz. 12) zaplanowane zostały prace konserwacyjne serwerów Systemu Elbląskiej Karty Miejskiej W tym czasie wystąpią następujące ograniczenia.

- brak możliwości zakupu biletów okresowych i doładowań (punkty obsługi klienta, biletomaty, sklep internetowy); - tymczasowe zawieszenie funkcjonowania sklepu internetowego; - tymczasowe zawieszenie funkcjonowania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (tablice na przystankach, aplikacja Mybus online i dynamiczny rozkład jazdy na stronie www.zkm.elblag.com.pl. Za utrudnienia wynikające z prac konserwacyjnych – przepraszamy.

ZKM w Elblągu