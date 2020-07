On romantyczny, ona krwiożercza (Opowieści z lasu, odc. 227)

Gdy o tej porze roku spacerujemy po lesie, oprócz przyjemnego chłodu i miłych dla ucha dźwięków ptaków możemy usłyszeć zakłócający te miłe okoliczności przyrody odgłos nadlatującego komara.

Chyba nie ma osoby, która lubi dźwięk wydawany przez leśnego krwiopijcę. Warto jednak zaznaczyć, że natura tego owada jest dwojaka: samce żywią się nektarem kwiatów, a tylko samice odżywiają się krwią.

Pobierana przez nie krew jest im niezbędna do wytwarzania jaj. Aby zdobyć ten drogocenny pokarm, samice są wyposażone przez naturę w „sprzęt” rodem z filmów science fiction. Wyczuwają wydychany przez nas dwutlenek węgla i po nim właśnie namierzają swoje ofiary: po zbliżeniu się do niej są w stanie także wyczuć temperaturę ciała czy lotne kwasy tłuszczowe wydzielane przez potencjalnego żywiciela.

Kiedy samica komara już nas namierzy i wyląduje, aby się posilić przykłada do naszej skóry trąbkę, z której wysuwa 6 ostrych igieł. Każda z nich posiada inną funkcję, należą do nich m. in. przebijanie skóry, pobieranie pokarmu czy wstrzykiwanie śliny. Dzięki temu, że igły są bardzo ostre, niemal nie wyczuwamy ukłucia.

Warto dodać, że na świecie występuje ok. 3,5 tys. gatunków komarów, natomiast w Polsce jest ich 47, z czego najbardziej dokuczliwe są najpowszechniej występujące: komar brzęczący i komar widliszek.

- Żeby nie odczuć nieprzyjemnych skutków spotkania z samicami komarów, przed wyjściem do lasu powinniśmy odpowiednio się ubrać oraz zaopatrzyć się w środek odstraszający te natrętne damy - zaznacza Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg.