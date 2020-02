Oni mają apetyt na miłość! Poznaj wyniki konkursu walentynkowego

Magda i Bartek - zwycięzcy walentynkowego konkursu portEl.pl

Czułość, ciepło, wsparcie to tylko niektóre z przykładów, za co kochamy naszych partnerów. Nadesłane wyznania były romantyczne, niektóre zabawne, wzruszające, a przede wszystkim, szczere! Wszystkie zgłoszenia nadesłane przez Czytelników możecie zobaczyć w galerii dołączonej do artykułu. Poznajcie parę, która wygrała w naszym konkursie romantyczną kolacje w Hotelu Młyn.

Otrzymaliśmy ponad 60 zgłoszeń, które chwyciły nas za serce, niestety nagrodzić możemy tylko jedną parę. Redakcja portEl.pl wyłoniła zwycięzcę - Magda, w tajemnicy przed swoim ukochanym nadesłała do nas wiersz, który napisała specjalnie dla niego. Zwycięska para poznała się dokładnie 3 lat temu na elbląskiej starówce. Od tego czasu są dla siebie wsparciem i najlepszymi przyjaciółmi. Planują wspólną przyszłość, a zbliżająca się kolacja będzie idealną okazja do uczczenia 3. rocznicy związku. Na informację o tym, że wygrali romantyczną kolację o wartości 200 zł do zrealizowania w Hotelu Młyn, zareagowali zaskoczeniem i radością, ponieważ dawno nie mieli już chwili tylko dla siebie. Na co dzień Bartek jest wojskowym, a Magda studiuje w innym mieście, dlatego rzadko kiedy mogą poświecić sobie czas. A tak Magda pisze o swojej miłości do Bartka. Zacznę od przybliżenia naszej historii, Tak aby nie było tylko suchej teorii. A więc poznaliśmy się 17 lutego 2017-ego, W jednym z elbląskich pubów dnia chłodnego. Już wtedy wiedziałam, że z Bartka jest niezły debata, Ciągle gada, śpiewa, tańczy jak jakiś cyrkowy akrobata, Umówiliśmy się po jego jednej dżentelmeńskiej bajerce, Po której od razu zaczęło mi bić mocniej serce. Chociaż to moje totalne przeciwieństwo, To niejedni nam mówią, że wyglądamy jak rodzeństwo. Zakochała się w nim cała moja rodzina: babcia, mama i nawet wujek ze Szczecina. Cenię w nim dobro i ciepłe wnętrze, To że często przygląda się w lustrze, Że gdy jestem zbyt wyniosła to mi wtedy nosa utrze, Że dzień za dniem podczas sprzeczek się ze mną dotrze. Jest przystojny, porządny i wysportowany, Facet w dzisiejszych czasach często poszukiwany. Uwielbiam go za to, że jest taki dobry, pomocny i szczery, I że umie mnie zmusić, żebym z kanapy ruszyła swoje 4 litery, Przez co motywuje swoją blond Baryłkę, Żeby kolejny karnet kupiła na siłkę. Jego spokój ducha mi imponuje, A jednocześnie czasem mocno denerwuje. Często odmienne zdanie mamy, Szczególnie o to do której mamy się wybieramy. I tak już razem idziemy przez życie roczek trzeci, A od zeszłych wakacji już jako narzeczeni. Dlatego, że akceptuje wszystkie moje wady i nerwy, Kocham go bardzo mocno i tęsknię za nim bez przerwy. Kończąc moich długich zdań o nas kilka. Kocham Cię Barti, Twoja Magdulka.

Wszystkim zakochanym redakcja portEl.pl życzy dużo czułości nie tylko od święta!

