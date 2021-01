Oni otrzymali Nagrody Prezydenta

W tym roku – przez pandemię koronawirusa - Koncert Noworoczny i gala wręczenia Nagród Prezydenta Elbląga nie mogły się odbyć z udziałem publiczności. Władze miasta uhonorowały laureatów podczas spotkania w Ratuszu Staromiejskim, a transmisję z uroczystości i koncertu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej można było obejrzeć online.

- Chciałbym podkreślić, że głównym kryterium przyznania nagród w poszczególnych kategoriach było włączenie się w walkę z pandemią koronawirusa i pomoc najbardziej potrzebującym – mówił prezydent Elbląga Witold Wróblewski podczas spotkania z laureatami. - Jestem dumny, że Elbląg ma tak wspaniałych mieszkańców oraz przyjaciół. Dziś z tego miejsca chciałbym raz jeszcze podziękować wszystkim tym, którzy włączyli się w tę pomoc. Dziękuję za wszelkie wsparcie finansowe i rzeczowe przekazane przez firmy, instytucje jak i osoby prywatne. Darczyńcy na rzecz covidowego Szpitala Miejskiego przekazali łącznie ponad 750 tysięcy złotych. To ogromne wsparcie. Dziękuję również za wszystkie spontaniczne akcje organizowane przez mieszkańców czy za sąsiedzką pomoc.

Oto laureaci Nagród Prezydenta Elbląga za 2020 rok.

Kategoria „Przedsiębiorczość i innowacja” - spółka BEST SA

Od wielu lat pozycja spółki budowana jest w oparciu o takie priorytety jak ludzie, procesy i technologia. Misją firmy jest niesienie pomocy w spłacie zadłużenia wszystkim klientom i tym samym przywracanie równowagi w obiegu gospodarczym. BEST SA od lat efektywnie wspiera również elbląską społeczność. W tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii, spółka pokazała, że nie są jej obce lokalne problemy i znacząco wspomogła finansowo Szpital Miejski w Elblągu w walce z pandemią koronawirusa.

Kategoria „Ochrona zdrowia” - Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Ta nagroda jest symbolicznym podziękowaniem dyrekcji, lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom i technikom medycznym, diagnostom, obsłudze administracyjnej i salowym za heroiczną walkę o zdrowie i życie pacjentów chorych na COVID 19. W tym wyjątkowo trudnym czasie, pracownicy szpitala wykazali się wielkim zaangażowaniem, poświęceniem, jak również odpornością na stres oraz szybkim reagowaniem na ciągle dynamiczną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną. Pokazali pełen profesjonalizm i wielkie serce.

W tym samym czasie Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu stanął przed innym wyzwaniem: modernizacją obiektu na potrzeby oddziałów oraz budową bloku operacyjnego. Ta inwestycja da szpitalowi nowe możliwości leczenia, a pracownikom lepsze warunki pracy. Na uwagę zasługuje również fakt, iż w roku 2020 placówka uzyskała 5. miejsce w Rankingu Liderzy Zarządzania – Najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Group.

Kategoria „Działalność społeczna” - Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu

Od niemal 20 lat Stowarzyszenie przeprowadza akcje i zbiórki na rzecz osób potrzebujących. Wśród realizowanych programów jest m.in. pogotowie naukowe, wolontariat sportowy, kulturalny, na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych. Równie ważna jest edukacja dzieci, młodzieży oraz wszystkich tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z wolontariatem. Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność Stowarzyszenia w okresie pandemii. Z chwilą jej ogłoszenia, Regionalne Centrum Wolontariatu przy wsparciu elbląskiego samorządu oferuje swoje bezinteresowne wsparcie i pomoc. Wolontariusze pomagają szczególnie seniorom i osobom niepełnosprawnym m.in. w robieniu zakupów, odbiorze leków z apteki czy wyprowadzaniu psów. Centrum zaangażowało się również w szycie maseczek, które następnie trafiły do osób bezdomnych, wolontariuszy i seniorów.

Kategoria „Kultura i sztuka” - Teresa Wojcinowicz, prezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego

Nagroda jest wyrazem uznania za podejmowanie działań, mających na celu integrowanie środowiska kulturalnego elblążan oraz umacnianie tożsamości kulturowej naszego miasta. Teresa Wojcinowicz od lat z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem zajmuje się upowszechnianiem kultury w Elblągu. Aktywnie współpracuje z lokalnym samorządem, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, twórcami i animatorami kultury. Kierowane przez nią ETK inicjuje i realizuje różnorodne działania kulturalne, wspiera wszelkie formy profesjonalnego oraz amatorskiego ruchu artystycznego. ETK jest też fundatorem stypendiów i nagród dla twórców, artystów, a także animatorów kultury w naszym mieście. Z inicjatywy Towarzystwa na terenie naszego miasta odbywają się cykliczne wydarzenia kulturalne, m.in. „Salon Elbląski” czy Letni Salon Muzyczny w muszli koncertowej w Bażantarni. W czasie pandemii była to doskonała dawka kultury dla mieszkańców naszego miasta.

Kategoria „Działalność oświatowa i naukowa” - Romuald Mackojć, dyrektor Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej

Edukacja zawodowa, praktyczna nauka zawodowa - to dzisiaj jedne z najważniejszych elementów przygotowujących do wejścia na rynek pracy. Otwarte w styczniu 2020 roku Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej pod kierownictwem dyrektora Mackojcia, wywiązuje się z tych obowiązków wzorowo. Pomagają w tym stworzone nowoczesne pracownie i specjalistyczne warsztaty wyposażone w wysokiej klasy maszyny, urządzenia i przyrządy. Na podkreślenie zasługuje nie tylko dbałość dyrektora o zaplecze techniczne, ale również o bezpieczeństwo pracowników, uczniów i słuchaczy. Kierowana przez dyrektora Mackojćia placówka – oprócz tego, że zajmuje się kształceniem – wykonuje również dodatkowe zadania związane z wypracowywaniem dochodu własnego, np. z prowadzonej stacji kontroli pojazdów. Elbląskie Centrum jest też cieszącą się renomą placówką szkoleniową, wychodzącą naprzeciw potrzebom elbląskich zakładów pracy.

Kategoria „Sport i turystyka” - Grupa Wodna

Grupa Wodna, której właścicielem jest Marcin Trudnowski, skupia ludzi zafascynowanych sportami wodnymi oraz przygodą. Będąc wysoko wykwalifikowaną kadrą instruktorów i pedagogów, uczą jak bezpiecznie korzystać z dobrodziejstw, które daje uprawianie sportów wodnych. Grupa Wodna jest organizatorem wielu przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców miasta. Najnowszą, niezwykle ważną inwestycją dla miasta, było uruchomienie na rzece Elbląg przystani wraz z wypożyczalnią sprzętu pływającego. Jej powstanie bez wątpienia przyczyniło się do ożywienia i zwiększenia ruchu na rzece Elbląg. W tym trudnym czasie pandemii przedsięwzięcie to pozwoliło mieszkańcom i turystom na aktywny i bezpieczny wypoczynek i rekreację.

Kategoria „Inne” - Barbara Nalińska, dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4

Barbara Nalińska w sposób wzorowy kieruje i Placówką Opiekuńczo–Wychowawczą nr 4 oraz pozostałymi podległymi placówkami. Profesjonalizm, wzorowe i pełne zaangażowania podejście do zarządzania, przekłada się na wysoką jakość ich funkcjonowania oraz na indywidualne sukcesy wychowanków. Na szczególne podkreślenie zasługuje zaangażowanie pani dyrektor w okresie pandemii koronawirusa, kiedy placówki zostały objęte całkowitą kwarantanną.

Barbara Nalińska podjęła dobrowolną decyzję o pozostaniu w placówce na 16 dni wraz z częścią załogi i wszystkimi dziećmi. Świadczy to o ogromnej odpowiedzialności oraz empatii. W czasie tego ciężkiego okresu sprawnie kierowała placówką i w sposób nieprzerwany realizowała zadania statutowe oraz zapewniała poczucia bezpieczeństwa i należną opiekę wszystkim wychowankom. Wykazała się doskonałym zorganizowaniem, odpornością na stres oraz szybkim reagowaniem na zmiany związane z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną.

„Nagroda Honorowa” - Fundacja Elbląg Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego

Od ponad dwudziestu lat Fundacja Elbląg podejmuje działania mające na celu rozwój naszego miasta i lokalnej społeczności. Wśród realizowanych inicjatyw na szczególne uznanie zasługują programy stypendialne „Szansa” i „Słonik”, ale także fundusz młodych talentów, pomoc w leczeniu i rehabilitacji, pozyskiwanie 1 procentu podatku dochodowego od osób fizycznych, Konkurs Literacki, konkurs o tytuł „Filantropa Roku” czy projekty w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej. Przez ponad dwie dekady funkcjonowania Fundacja Elbląg stała się jedną z wiodących organizacji, wspierających realizację zadań ze sfery pomocy społecznej, w tym pomocy osobom niepełnosprawnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego. Przy realizacji tych działań osobom zrzeszonym w strukturach Fundacji przyświeca jeden cel – dobro elblążan. Jubileusz 20-lecia jest doskonałą okazją do uhonorowania dotychczasowych dokonań organizacji, jej wkładu wniesionego w rozwój miasta i regionu.