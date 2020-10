Oni wiedzieli najwięcej w II Wielkim Teście Wiedzy o Elblągu

II Wielki Test Wiedzy o Elblągu był trudniejszy niż ubiegłoroczny – przyznawali uczestnicy naszej zabawy. Dzisiaj wręczyliśmy nagrody dziesiątce laureatów, którzy uzyskali najlepsze wyniki. Zobacz zdjęcia.

Pandemia koronawirusa spowodowała, że II Wielki Test Wiedzy o Elblągu odbył się jedynie w wersji internetowej. Rozwiązało go dotychczas około 700 osób, w tym ponad 80 zmierzyło się w bezpośredniej rywalizacji o nagrody (mieli na to 20 minut), co miało miejsce 21 października.

- Frekwencja w teście było zadowalająca, choć zawsze może być lepiej, na co liczymy za rok. Dla nas najważniejsze jest to, że uczestnicy mogli wykazać się swoją wiedzą i otrzymać za to nagrody – powiedział Włodek Gęsicki, wydawca Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl podczas dzisiejszego wręczania nagród w sali kameralnej kina Światowid, przeprowadzonego zgodnie z reżimem sanitarnym. Otrzymało je 10 Czytelników z najlepszą punktacją.

- Najtrudniejsze były pytania związane z ostatnim okresem, bo nie są one jeszcze mocno udokumentowane w książkach – przyznał Adam Maksymiuk, który wygrał II Wielki Test Wiedzy o Elblągu, odpowiadając prawidłowo na 52 spośród 60 pytań. W nagrodę otrzymał laptop ufundowany przez prezydenta Elbląga. - Historia to moja ulubiona dziedzina, szczególnie historia Elbląga, która jest ma dużo wzlotów i upadków, jest po prostu bardzo ciekawa. A przede mną jeszcze wiele z niej do odkrycia – dodał.

- Taki test to na pewno dobry sposób na promowanie historii w formie zabawy – przyznał Krzysztof Nowosielski, laureat trzeciego miejsca, który otrzymał w nagrodę aparat fotograficzny ufundowany przez Radę Miejską w Elblągu. - Wiedzę o historii miasta czerpię z książek, kolekcjonuję wydawnictwa o Elblągu, w wolnych chwilach śledzę różne ciekawostki na temat naszego miasta.

Patronami honorowymi II Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu byli przedstawiciele samorządu Elbląga i województwa, którzy już dzisiaj deklarowali pomoc przy organizacji kolejnej edycji testu za rok.

- Jak przeczytałem , na jakie pytanie trzeba było odpowiedzieć, to przyznam, że nie wiem, czy chciałbym się zmierzyć ze zwycięzcą testu – stwierdził Michał Missan, wiceprezydent Elbląga. - Nie widzę przeszkód, by za rok ponownie to wydarzenie, po wcześniejszych ustaleniach, ponownie zostało objęte patronatem prezydenta Elbląga.

- Zauważyliśmy, że znajomość historii Elbląga, spraw społecznych, miejskich jest wśród uczestników testu naprawdę ogromna. Cieszy, że są pasjonaci, którzy docierają do takich szczegółów. Możemy się też dowiedzieć, jak bogatą historię ma nasze miasto i jak ważna jest jego tożsamość – stwierdził Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu.

- Pomysł jest fajny, a test był trudny, samo go robiłem, więc wiem. Odświeżyłem sobie przy okazji pamięć, bo niektóre pytania dotyczyły wydarzeń z czasów mojej młodości i o niektórych z nich po prostu nie pamiętałem – dodał Edward Pietrulewicz, dyrektor elbląskiego biura regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, deklarując wsparcie w kolejnej edycji testu.

Dodajmy, że większość pytań do II Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu przygotował Juliusz Marek, propagator historii miasta i pomysłodawca tego wydarzenia.

Dziesiątka laureatów II Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu:

1. Adam Maksymiuk - 52 na 60 punktów

2. Amadeusz Pfeifer - 47 pkt

3. Krzysztof Nowosielski - 47 pkt (w przypadku równej liczby punktów decydował czas rozwiązania testu)

4. Michał Libuda - 46 pkt

5. Mariusz Kapela - 44 pkt

6. Adam Wójcik - 43 pkt

7. Krzysztof Borzęcki - 42 pkt

8. Bartosz Skop - 42 pkt

9. Bartosz Rajkiewicz - 42 pkt

10. Aleksandra Biskup - 40 pkt

Organizatorami II Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu są: Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl i telewizja Truso.tv

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: prezydent Elbląga Witold Wróblewski, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu Antoni Czyżyk.

Sponsorami II Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu są firmy: Delta, OPEGiEKA oraz Schmid Energy Solutions.