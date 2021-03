Oni wygrali bukiety na Dzień Kobiet

Cztery bukiety o wartości 150 zł każdy trafią do czterech wyjątkowych pań. Przyznając nagrody w konkursie organizowanym razem z Kwiaciarnią Romantyczna mieliśmy naprawdę twardy orzech do zgryzienia. Napłynęło prawie 80 zgłoszeń płynących prosto z serca.

Sposobów na wyrażenie uznania dla pań jest bez liku. I chociaż wielu krzyczy, że Dzień Kobiet, to relikt przeszłości, to i tak kwiaty na 8 marca "must have". My dla naszych Czytelników mieliśmy do wygrania cztery bukiety, każdy o wartości 150 złotych. O dobór kwiatów i ich wyjątkową kompozycje zadbała Kwiaciarnia Romantyczna. Aby mieć szansę na wygranie niezwykłego bukietu, trzeba było napisać, do kogo ma trafić i dlaczego ta osoba jest wyjątkowa.

Otrzymaliśmy prawie 80 zgłoszeń z uzasadnieniami płynącymi prosto z serca. Wybór czterech laureatów był naprawdę trudny, a najbardziej do naszych serc trafiły uzasadnienia przesłane przez Darię Nowak, Kacpra Staniewicza, Macieja Subocza i Marcina Wojtasza. Gratulujemy!

Po odbiór bukietów zapraszamy do Kwiaciarni Romantycznej (ul. Hetmańska 15 E) w poniedziałek, 8 marca, od godz. 12.

--- autopromocja ----